Ça a donné beaucoup à dire! Becky G a bougé comme ça et genre OMG!

La chanteuse Becky G le fait encore une fois

15 mars 20209: 34 AM

La chanteuse Becky G est sortie dans le monde entier, notamment en Amérique latine car ses chansons sont écoutées sans arrêt sur les stations et comme si cela ne suffisait pas, elles ont été enregistrées dans la mémoire de tous

Et depuis qu’elle a sorti sa chanson “Je les aime plus vieux”, sa renommée s’est propagée au point que tout le monde voulait en savoir un peu plus sur elle et ce qui est le plus surprenant, c’est qu’elle n’a que 23 ans.

Récemment, nous avons regardé une vidéo qui montre clairement que Becky G sait bouger et qu’elle le fait petit à petit pour que tout le monde puisse voir de quoi elle est capable.

Et la chose la plus surprenante est qu’il l’a fait avec des vêtements complets, parce qu’il ne l’a pas fait dans le passé et pour cette raison, ses fans n’ont pas cessé de commenter l’audiovisuel.

.