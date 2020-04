Ça a fui! Regardez la photo de Rosalía que vous ne voulez pas voir, elle veut la supprimer!

Un cliché choquant que Rosalía ne voulait pas que vous voyiez se dévoile. Regardez-le avant de le supprimer!

17 avril 2020 23 h 20

Encore une fois Rosalia Il surprend à nouveau tous ses fans avec sa talentueuse capacité à composer en sortant son nouvel album intitulé «Dolerme». En plus d’être une chanteuse extraordinaire et de mettre beaucoup d’amour et de passion dans ce qu’elle aime la musique, la belle Rosalia Elle a osé poser devant les caméras comme vous ne vous attendiez jamais à la voir auparavant.

La célèbre artiste est à Miami où elle se repose ces jours où elle n’a pas cessé de travailler. Comme récemment démontré, lorsqu’il a partagé sur les réseaux le moment où il a été enregistré depuis son home studio.

En plus de travailler, la belle Espagnole a décidé d’être en contact constant avec ses followers, c’est pourquoi elle a partagé sa «playlist» préférée et qui est composée de grands artistes tels que «Los Chicos», «Camarón de la Isla» ou «El niño d’Elche ».

Dans cette opportunité, Rosalia La chanteuse colombienne a rejoint la tendance créée par les artistes. Maluma et le portoricain Mauvais lapin en enseignant à ses fans ce qu’est son nouveau look et tout cela grâce à un changement de look dans ses cheveux.

Souvenons-nous qu’ils font des jours, Rosalia Il a osé changer de style en coupant sa bite, mais maintenant il semble qu’il a pris goût aux ciseaux car, en plus de porter une crinière plus courte, la belle chanteuse a changé le ton sombre de ses cheveux en un plus léger et sans une goutte de maquillage. Wao, quel changement!

Rosalia elle n’arrêtera jamais de parler même en dépit de son enfermement, et en dépit d’être une artiste consacrée qui surprend ses alliés jour après jour avec des images impressionnantes comme nous n’en avons jamais vues auparavant.

Vos événements amusants nous font vous adorer tous les jours Rosalía!.

.