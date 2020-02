Ça a l’air incroyable! Apprenez à utiliser l’huile de ricin pour vos sourcils et vos cils

Ce dont vous aurez besoin:

Brosse à mascara (assurez-vous qu’elle est propre)

Huile de ricin (vous pouvez l’obtenir dans les pharmacies ou les magasins d’aliments naturels)







Ajoutez du volume à vos sourcils et cils avec de l’huile de ricin

Pas à pas:

Avant d’appliquer un produit sur votre visage, élargissez toujours votre visage afin d’éliminer tout autre produit que vous avez.

Pour bien nettoyer l’applicateur de mascara, la meilleure chose à faire est de bien le laver avec de l’eau et du shampoing pour bébé, assurez-vous qu’il est propre à cent pour cent.

Trempez l’applicateur de mascara dans le réservoir d’huile et retirez l’excédent de produit.

Appliquer l’huile avec l’applicateur comme s’il s’agissait d’un mascara, avec des mouvements en zigzag.

Si vous avez dépassé la quantité d’huile sur vos cils, vous pouvez éliminer l’excédent avec un morceau de papier absorbant.

Maintenant, pour l’appliquer sur les sourcils, faites la même procédure, trempez la même brosse à mascara et appliquez-la directement sur les sourcils.

Faites-le tous les soirs et le matin au réveil, lavez-vous à nouveau et exfoliez bien votre visage.







