Ça a l'air si réel que ça fait peur! Kris Jenner et sa sculpture identique effrayent sa famille

La sculpture identique de Kris Jenner fait peur à ses proches

24 décembre 2019

Kris Jenner recommence! Une fois de plus, la matriarche a dépassé les limites de l'extravagance, après lui avoir demandé une sculpture identique. Tous les membres de sa famille sont terrifiés!

Sa belle fille Kylie Jenner a fait un petit clip où cela est montré. Grande œuvre d'art, rapprochant votre appareil photo de la figure, qui est assise et a apparemment les mêmes mesures de Kris, vous pouvez voir tous les détails, c'est très parfait!

La belle Kris à 64 ans, nous a réservé de belles surprises Bien que certains sortent de l'ordinaire! Cependant, ce n'est un secret pour personne qu'il existe une compétition évidente entre la vedette et ses filles. Gagnez de plus en plus d'adeptes chaque jour.

La silhouette de Kris est assise, les jambes croisées dans le bar de sa belle maison, quelle impression pour les visiteurs! Il parvient ainsi à capter l'attention de tous les passants, voudra-t-il les confondre ou les effrayer?

Apparemment la deuxième option, après que Kylie Jenner ait partagé cette sculpture dans son histoire, la célèbre a laissé un petit mais très direct message, ça lui fait vraiment peur! Que diront les autres de vos filles?

