Ça brûle! Karol G expose pleinement son corps lorsqu’il pose avec un mini cachetero

Le Colombien talentueux et jeune Karol G Il ne cesse d’étonner avec ses costumes extravagants et ses luxes, tout comme son fiancé, Anuel AA, sont actuellement le couple du moment.

20 janvier 2020

Anuel il aime être au top, et il l’a atteint avec son ego et sa personnalité élevés, il se sent toujours quand il donne des cadeaux extravagants à sa future épouse Karol, et elle aime ces “détails” combine même ses vêtements avec ses voitures de luxe!

C’est comme ça que ça s’est passé avec le dernier don de Anuel, une belle et chère violette Mercedes Benz, le Colombien lui a vite montré un pull de la même couleur avec des rideaux blancs en lycras.

Mais ce n’est pas tout! Une photo a été diffusée sur les réseaux sociaux où vous pouvez voir Karol G plus exposé que jamais, dieu saint!

Sur la photo apparaît l’interprète de “Tusa” posant avec plusieurs voitures de sport extrêmement luxueuses et chères, dans des tons roses et orange.

Biensûr que Karol Il n’hésite pas à combiner ses vêtements et ce qui ressort le plus, ce sont ses mini shorts, dans le style des barmen, toujours diva!

Il convient de noter que la figure de cette latina charismatique se détache dans ses montagnes voluptueuses derrière, avec ses jambes fermes et dures, chaque jour vous êtes plus belle Karol!

