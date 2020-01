Ça désarme presque! Karol G se déchaîne sur scène en chantant “Mon lit”

Le reggaetonera colombien Karol G est devenu fou, littéralement, sur une scène en Equateur dansant “Mi cama”. C’est presque divisé en deux!

24 janvier 2020

Le reggaetonera colombien Karol G Il est littéralement devenu fou sur une scène en Équateur dansant “Mon lit”. C’est presque divisé en deux!

Portant un mini short avec des coupes noires et un haut blanc qui montrait une partie de son abdomen, le bébé de Anuel AA Il était tellement excité par son méga succès qu’il a commencé à secouer tout son corps.

Lorsque la chanson atteint son refrain, le fameux bruit “bugui-bugui-bugui”, elle l’accompagne de mouvements de hanche absolument hypnotisants.

Et bien sûr, quand elle l’a fait, les spectateurs ont crié et demandé plus, et elle, toujours prête à plaire à son public, l’a fait.

Karol G C’est un spectacle en direct, et quand il grimpe sur les tables avec son petit ami, le célèbre Anuel AA, il devient aussi fou, mais amoureux.

