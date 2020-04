Ça fuit! Ils attrapent Luis Miguel et Aracely Arámbula en train de gaspiller leur amour.

Aracely Arámbula et Luis Miguel ont joué sur les premières couvertures des plus importants journaux mexicains après leur amour controversé

29 avril 202014: 20 h

Le chanteur Luis Miguel est sans aucun doute l’un des artistes les plus célèbres du Mexique car cet homme a réussi à rester dans l’arène publique grâce à ses succès et ses scandales amoureux.

Souvenons-nous que le Soleil du Mexique avait une belle relation sentimentale avec l’actrice Aracely Arámbula, mais malheureusement cette union a été oubliée. Aujourd’hui, tout le monde se demande pourquoi.

Et récemment, nous sommes tombés sur une vidéo sur YouTube qui nous a laissé la bouche ouverte et c’est que nous pouvons clairement voir les moments les plus controversés et les plus charmants des tourtereaux.

Actuellement, la seule chose qui reste entre les deux est la rancune car nous avons observé certaines nouvelles où les plaintes et les préoccupations sont clairement montrées. Nul doute que ses fans sont totalement désolés de la situation.

Au-delà de ce qui s’est passé entre Luis Miguel et Aracely Arámbula, il faut souligner que pendant quelques mois leur relation a été admirée par tous leurs fans car on se souvient que l’actrice Aracely est aussi très aimée de tous, et surtout des Mexicains.

