Ça fuit! Natti Natasha est photographiée en privé et a l’air énorme et ronde OMG

Cette photo de la belle Natii Natasha a laissé beaucoup à penser, en plus des milliers de réactions de ses fans.

23 février 202010: 30

Natalia Alejandra Gutiérrez Bastidas, mieux connue de tous sous le nom de Natti Natasha, est l’une des chanteuses les plus importantes du genre urbain, qui a créé sa nouvelle œuvre musicale, intitulée “Vous me tuez”, il y a environ 2 jours, en défense et des personnes maltraitées par son partenaire .

La chanteuse dominicaine a été caractérisée pour être une femme assez séduisante et simple, mais elle est également connue pour être un peu controversée dans ses réseaux sociaux.

Récemment, nous avons trouvé dans votre compte Instagram officiel une photo qui a laissé beaucoup à penser à la belle Dominicaine.

La photo dont nous parlons, vous pouvez voir Natti dans une salle de bain, portant un joli corps blanc presque transparent avec une serviette sur la tête et des bijoux.

Jusqu’à présent, cet instantané a généré plus d’un million de “Je t’aime”, parmi les commentaires de la photo, nous mettons en évidence “Tu es une bombe”, “La femme la plus riche”, “Comme tu es belle comme aucune” et “Comment est apparue la plus belle “.

