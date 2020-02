Ça gâche presque tout! Le moment du Super Bowl où JLo a perdu son équilibre

La présentation a été un succès, mais il y avait un détail qu’il a presque vu dans lequel “la diva du Bronx” tombe presque.

03 février 2020 07:55

Le 2 février 2020, il a été enregistré dans l’histoire comme l’un des jours les plus importants pour la musique latine, car deux de ses plus grandes figures ont été présentées au Super Bowl

Les élus étaient Shakira et Jennifer Lopez, deux artistes avec plus de 25 ans d’expérience qui ont profité du moment pour hypnotiser le monde avec leurs tubes les plus historiques du monde.

Au milieu de l’excitation de les voir ensemble et des lumières, personne n’a remarqué l’incident qu’il a subi Jlo à la fin du spectacle, dans lequel il a presque perdu l’équilibre.

Dieu merci, ce n’était qu’un moment fugace et n’a pas atteint les adultes. La diva du Bronx, comme toujours, a su esquiver!

La présentation de Shakira et Jlo C’est toujours un sujet de conversation et beaucoup le considèrent comme l’un des meilleurs. Au cas où vous ne l’auriez pas vu, nous vous laissons la vidéo complète:

