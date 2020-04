Ça l’a surpris! Thalía fait ça à Maluma sur scène pour le faire tomber amoureux. Bon Dieu!

Thalía a surpris tous ses fans et surtout Maluma

04 avril 2020 16h20

Thalía est une Mexicaine qui, dès son jeune âge, s’est fait connaître sur grand écran car on se souvient que l’artiste a interprété plusieurs romans qui ont été un succès au Mexique.

Comme fait curieux à propos de la chanteuse, nous soulignons qu’elle est l’actrice la mieux payée du Mexique et en fait on dit qu’elle est la femme hispanique la plus reconnue au monde pour ses succès musicaux. Le saviez-vous?

En plus de ce qui précède, la Mexicaine a une étoile sur le Hollywood Walk of Fame qui a été récompensée pour son talent et son professionnalisme le 5 décembre 2013.

Récemment, en enquêtant sur YouTube, nous sommes tombés sur une vidéo qui n’a pas été très surprenante, car nous pouvons clairement voir comment Thalía danse de manière très inhabituelle pour la chanteuse Maluma.

Comme prévu, tous les médias ont été choqués par le comportement de Thalía mais sans aucun doute, c’est un pur professionnalisme, rappelez-vous que l’actrice et chanteuse est heureusement mariée à Tommy Móttola.

