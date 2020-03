“Ça me fait mal de provoquer des problèmes familiaux”

Dans «Survivors», mélanger ce qui se passe dans l’île avec ce qui reste en Espagne a généralement des conséquences néfastes. Le mardi 10 mars dernier, dans «Survivors: Nobody’s Land» était patent. Cristian Suescun et Elena Rodríguez ont eu un grand combat parce que elle avait fait un commentaire sur la relation de son partenaire avec sa mèreMaite Galdeano.

Sofía Suescun critique Elena Rodríguez dans «Survivors: Nobody’s Land»

“Ma mère est super fière de moi, pas comme la tienne“Ce sont les mots d’Elena qui ont fait exploser Cristian.” Tais-toi maintenant, amer, tu sais où faire mal“a été sa réponse directe. Ce même sentiment s’est déplacé sur le plateau, où en particulier Isabel Rábago et sa sœur, Sofía Suescun, critiqué sévèrement Elena. Même Victor Sandoval a crié que cette dame “est la pire, une maléfique”.

Carlos Sobera lui-même pensait que les mots étaient “forts”, ce à quoi Sofia a répondu avec indignation, se référant au passage d’Adara à travers “GH VIP 7:”Elena va-t-elle précisément vouloir blesser d’autres membres de la famille? Nous souvenons-nous du concours de votre fille où cela lui faisait tellement mal de rentrer avec son enfant?“, il faisait allusion à l’étape de. Il n’arrêtait pas de dire que ses paroles du passé et son comportement maintenant” n’ont plus de cohérence “et que d’attaquer de cette façon devrait porter “un petit point dans la bouche“.

Elena est une provocatrice

“Je considère Elena un peu provocante parce que par expérience, quand vous sortez toute la merde et vos parents sont quand vous vous sentez pire, c’est un manque de respect“, a déclaré Gloria Camila, qui a été poursuivie par de nombreux problèmes familiaux dans son édition. Isabel Rábago n’était pas loin derrière et a ajouté:” Elle a également fait quelque chose qui m’a Je pense que c’est beaucoup plus grave, et c’est chercher la confrontation avec Cristian Alors quand il réagit, dites: “Allez-vous vous promener?” Je pense que c’est une bassesse absolue“, pensa-t-il aux applaudissements de l’ensemble.

.