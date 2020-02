“Ça me fait peur que je sois infidèle dans ‘Survivors'”

Fani Carbajo et Christofer Guzmán sont devenus les protagonistes de l’univers Telecinco en seulement cinq semaines. Son passage controversé à travers «L’île des tentations», la téléréalité réussie de Mediaset España et Cuarzo Producciones, les a mis dans le vrai œil de l’ouragan et la preuve en est que la fille est déjà l’une des vedettes de la nouvelle édition de «Survivors», qui commence le jeudi 20 février. Mais avant de commencer leur aventure solo au Honduras, les deux ont décidé ensemble de donner leur dernière interview à Lecturas, un long discours dans lequel ils ont sorti le grand bombardement: ils se marient cette année! Loin de la crise, il semble que passer par la téléréalité dirigée par Monica Naranjo a été particulièrement bon pour vous.

Fani et Christofer dans «L’île des tentations»

Les deux ont dit qu’ils voulaient se marier en été, une fois ‘Survivants 2020’ terminé: “Avec la chaleur, en été”. Après avoir demandé le mariage à Torrevieja en 2016, Christofer a voulu le refaire maintenant, après s’être réconcilié avec elle après avoir pardonné son infidélité sur “ l’île aux tentations ”. De cette façon, le garçon a demandé à Fani de l’épouser avec une bague en diamant, comme le raconte la future mariée. Ils le feront lors d’un mariage qui, comme elle l’avoue elle-même avec excitation, veut qu’elle soit très grande. “Je voudrais que le mariage dure deux jours”, dit-il, alors que Christofer est clair que “finalement ce sera comme elle le voudra”.

Une réconciliation compliquée

Mais arriver ici n’a pas été facile pour nous deux. Fani explique qu’une fois qu’il a terminé «L’île des tentations», «j’ai dû lui montrer beaucoup» et c’est que Christofer était dur au départ. Les reproches et beaucoup de larmes étaient fréquents au début, quelque chose qui a déjà été surmonté, même après la publication du format. Les deux considèrent que “face à retenir” bien qu’il reconnaisse qu’il continue avec le même problème avec lequel il est entré: la jalousie. De plus, le garçon reconnaît qu’aujourd’hui il est encore plus jaloux qu’il n’est entré. Un problème émotionnel important qui n’a pas été résolu pour l’instant. Résistera-t-il à la voir au Honduras entourée d’autres garçons?

Peur de l’infidélité au Honduras

Il est clair que Christofer a très peur, chose qu’il avoue également à Reading. “J’ai peur que Fani soit infidèle au Honduras”, avoue-t-il, chose qu’elle est très claire qu’elle ne fera pas: “Je veux qu’il sache que je ne recommencerai pas”. Malgré cela, il semble que Christofer lui ait prévenu que tout se briserait si cela se produisait et elle a également demandé de ne pas hésiter à révéler Fani dans le magazine: “Il m’a dit de toujours rester à 50 mètres des garçons”. Maintenant, il ne reste plus qu’à voir si la relation résiste à ce nouveau test décisif dans lequel, une fois de plus, une île sera le théâtre de tentations pour Fani.

