Ça met Tom Hanks tout bon

La vie est belle, belle, belle pour Fred Rogers (Tom Hanks), mais pas tant pour Lloyd Vogel (Matthew Rhys).

Le premier est un ministre presbytérien et animateur d’une émission de télévision familiale populaire aux États-Unis dans les années 1990, et très apprécié de ses téléspectateurs; tandis que le second est un journaliste prestigieux qui travaille pour Magazine Esquire, et qui, à contrecœur, accepte la mission d’aller interviewer l’idole du petit écran.

Une bonne journée dans le quartier (Une belle journée dans le quartier), un film qui s’ouvre demain au Mexique, Hanks et Rhys proposent un duel performance où leur dynamique dépasse le professionnel.

«Nous nous sommes compris très professionnellement et sommes devenus très proches. Tom a eu la gentillesse de m’inviter à mieux connaître sa famille, sa vie intime de plus près, et je le remercie.

«Je pense que cela nous a rapprochés beaucoup plus dans le sens où nous avons projeté sur l’écran une chimie naturelle, très libre, très perceptible», décrit Rhys.

Hanks, nominé pour le Golden Globe, Critic’s Choice et le SAG Award en tant qu’acteur de soutien pour cette interprétation, met en évidence le travail du réalisateur Marielle Heller, qui a exhorté les deux à ne pas réagir de manière excessive ou exagérer le lien qu’ils ont généré.

“Ce n’est pas un spoiler de dire qu’ils ont tous les deux dû se comprendre d’une manière ou d’une autre. C’est connu. Dans la vraie vie, une amitié a émergé malgré la réticence de Lloyd avec Fred.

“Marielle nous a poussés à ne pas se voir exagéréPas de comédiens dans un sens ridicule. Nous avons été exposés dans des personnages très linéaires, très francs, sans difficultés dramatiques, mais avec de nombreux avantages interprétatifs », explique le double lauréat d’un Oscar.

Ce film qui a été présenté en première mondiale au Festival of Cinéma international de Toronto (TIFF), est basé sur l’article que Tom Juno a écrit dans Esquire. Elle a levé jusqu’à présent près de 60 millions de dollars (son coût était de 25 millions). Elle a été choisie par Time comme l’une des 10 meilleures de 2019. Et elle est l’une des candidates aux Oscars.

Vogel traverse des situations complexes dans sa famille, car il aime la naissance de son fils Gavin, mais est confronté au retour de son père absent, Jerry (Chris Cooper). Au mariage de sa sœur, Lorraine (Tammy Blanchard) a une altercation et ne finit pas bien.

Pourtant, celui basé sur New York Vous devez vous rendre à Pittsburgh pour interviewer Rogers et, lorsque vous arrivez au Studio WQED, vous rencontrez un homme très gentil, à un degré choquant et un peu intrusif.

«Pour faire le personnage de Rogers, j’ai visité les endroits où il travaillait et j’ai parlé avec des gens qui le connaissaient. J’ai visité son centre (musée et culturel) à Pennsylvanie et j’ai regardé le documentaire Won’t You Be My Neighbour? “

“Je dois avouer que j’ai vu de nombreuses heures de son programme et j’ai été sincèrement impressionné par cette générosité qu’il a transmise, c’était super, super empathique. Le mot dont nous avons besoin aujourd’hui à bien des égards dans de nombreux aspects sociaux”, a déclaré Hanks.

Et puisque la première visite de Lloyd ne donne pas un article complet, les deux parviennent à un accord pour se rencontrer à nouveau. En raison du destin du destin, ils entament une relation étroite dans laquelle le journaliste découvre une influence involontaire.

Hanks et Rhys défiez tous ceux qui regardent le film de pouvoir oublier la chanson que Rogers joue dans son émission “C’est une belle journée dans le quartier, une belle dans le quartier, seriez-vous à moi? Pourriez-vous être à moi.”

-Ce film est en compétition pour le prix de la Writers Association of America dans la catégorie du meilleur scénario adapté.

-Le tournage a eu lieu entre septembre et novembre 2018 à New York.

-Le Guardian et National Review mettent en évidence les performances de Tom Hanks et Matthew Rhys.

-Le casting a dédié le film à l’ingénieur du son James Emswiller, décédé d’un arrêt cardiaque lors du tournage à Pittsburgh.

