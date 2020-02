Ça ne lui ressemble pas! Billie Eilish blonde et mini robe noire Quelle beauté!

La chanteuse “bleak pop” est tombée amoureuse d’un look très différent dans lequel elle a mis en valeur toute sa beauté.

1 février 2020

Après ce qui s’est passé ces derniers mois dans le monde de la musique, l’idée que le nom de Billie eilish Arrêtez d’être des nouvelles.

Et c’est que la fille de seulement 18 ans ne montre rien de plus que tous les succès qui s’ajoutent à sa carrière ne sont que de petits pas pour tout ce qu’elle veut réaliser.

En plus de ses succès musicaux, la beauté de Billie Il se démarque de plus en plus. Par conséquent, pour ses disciples, nous avons des photographies incroyables dans lesquelles l’interprète de “Bad Guy” porte une mini-robe noire qui nous a laissé sans voix.

En plus de ça, Billie eilish Il nous a montré une chevelure blonde qui mettait en valeur ses beaux yeux clairs. Quelle beauté de femme!

Le plus impressionnant de Billie eilish est qu’avec seulement 18 ans elle est devenue cette année la plus jeune artiste à remporter les principales catégories de Grammy . Un bel exemple de persévérance et de talent!

