Ça ne lui ressemble pas! Laura Pausini pose avec ça sur la tête et ses fans deviennent fous

Les débuts de Pausini ont été filmés à travers un concours en Italie, dans lequel il a gagné, et a eu la possibilité de chanter dans sa langue maternelle.

15 février 202015: 15

Laura Pausini n’est ni plus ni moins qu’une auteure-compositrice-interprète italienne qui a remporté plusieurs prix internationaux pour ses belles chansons, outre sa belle voix qui mérite l’admiration.

Ses plus grands thèmes l’ont aidée à devenir célèbre dans différents pays du monde, car sa voix est très particulière et belle, et des milliers de ses fans ont commenté qu’elle réussit à les emmener au paradis avec une seule mélodie.

Récemment, nous avons observé sur son compte Instagram officiel une photo qui a laissé tout le monde amoureux car elle est tout simplement magnifique dans la neige, elle serait accompagnée car elle est très heureuse.

Ce qui a attiré l’attention de l’image, c’est qu’elle porte un beau chapeau noir qui lui fait mettre en valeur la luminosité de son look, la laissant simplement belle. On pense qu’elle profite de belles vacances.

L’image dont nous parlons cite: «Buongiorno! Oggi andiamo sulle piste da sci … chose vediamo combinerò! Bonjour! Aujourd’hui nous irons sur les pistes de ski … voyons ce que je vais faire! Aujourd’hui, nous allons sur les pistes de ski … voyons ce que je fais! Bom Dia! Allons sur les pistes de ski … voyons ou que vous fazer Bonjour! Aujourd’hui nous allons sur les pistes de ski … Voyons ce que je vais faire! »

.