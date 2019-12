Ça ne lui ressemble pas! Selena Gomez dévoile un nouveau look! Elle est parfaite!

La chanteuse Selena Gomez Il a fait le bonheur de ses fans pour son rétablissement après tant de trébuchements dans sa vie.

19 décembre 2019

Cette fois, la chanteuse a donné plus qu'un changement dans sa vie et a décidé d'utiliser un nouveau look auquel elle s'identifie, dans la vidéo partagée, l'artiste dit qu'à partir de maintenant elle reviendra à la normale en termes de publications.

Un nouveau look dans lequel, comme prévu, ce sont ses lunettes de style vintage qui ont le plus retenu l'attention: on ne sait pas s'il s'agit d'un problème purement esthétique ou désormais Gomez les utilisera toujours.

Ce qui est évident, c'est qu'il semble que ce nouveau complément a beaucoup plu à ses fans. "Tu es superbe", "Tu es magnifique", "J'aime vraiment les lunettes Selena"," Je n'aurais jamais imaginé que vous auriez l'air si bien "ou" Un grand succès ".

Selena Gomez via Instagram Stories pic.twitter.com/uTEPaUEaPw – Selena Gomez Fan Acc (@_selenagomezecu)

18 décembre 2019

D'autre part, sont également apparues quelques photos dans lesquelles on peut voir Selena à nouveau à Los Angeles avec un look très décontracté et confortable.