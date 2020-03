Ça ne peut pas être vrai! Papa Yankee a été photographié dans une urne. At-il eu un accident?

L’icône du reggaeton et le roi papa Yankee ont été photographiés dans une urne. Ces images sont-elles vraies?

14 mars 20202 h 00

Le Portoricain le plus aimé de tous les temps, Papa YankeeMalgré sa carrière réussie, il continue de faire de la bonne musique et elle continue d’être aux premières places.

Il semble que la carrière de 30 ans pour Papa Ils s’amélioraient, car les nouvelles générations admettent que c’est un rêve et un privilège de chanter avec l’un des fondateurs du genre urbain, quelque chose qui émeut le roi du reggaeton.

Récemment, Papa Il a partagé sur ses réseaux sociaux un “Tbt” de ce qui fut la première chanson qui l’a élevé à la position dont il jouit aujourd’hui, “Les funérailles”.

La photographie en mouvement atteint près de 400 000 Likes et a également reçu plus de 2 000 commentaires, auxquels ses anciens et nouveaux fans se sont joints.

Certainement Papa Yankee ne se démodera jamais!

