Ça ne peut pas être vrai! Sebastian Yatra est capturé dans un hôtel avec cet homme et Tini?

Le chanteur a été filmé et dormait dans la chambre d’un homme, qu’en pensera Tini?

29 février 2020

L’interprète de “Un an”, Sebastian Yatra, a publié sur ses réseaux sociaux un “Tbt” qui a généré des milliers de rires, mais que faisait Yatra en se réveillant à côté de cet homme?

Le Colombien au début de la vidéo est apparu uniquement vêtu d’une robe, chantant et dansant au rythme d’une de ses chansons, combien d’énergie a-t-il débordé!

Ce qui a le plus surpris, c’est presque à la fin de la vidéo, quand avec beaucoup de fureur il a enlevé sa robe et s’est retrouvé avec seulement quelques shorts de plage, exposant son abdomen parfait et marqué.

“Voir jusqu’à la fin” étaient quelques-uns des mots que le Colombien a placés dans la description de la vidéo, “C’était une fin inattendue”, ont commenté ses abonnés.

Quel luxe de se réveiller et avec beaucoup de Flow!

