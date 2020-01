“Ça va te coûter de ne pas essayer de baiser”

Le Gala 2 de l’Opération Triunfo 2020 a été un avant et un après dans le spectacle de talents et les candidats se sont définitivement débarrassés du cœur qu’ils pouvaient apporter de l’extérieur de l’Académie. Un jour seulement après «The OT chat» surpris de révéler que Bruno a une petite amie, Claudia, et est l’un des aspirants de casting, le jeune homme a confirmé par ses actions ce qui avait été répandu dans les réseaux pendant des jours.

Le lundi de la troisième semaine a pris fin lorsque Bruno et Maialen, l’autre protagoniste de l’histoire, se préparaient à se retirer dans la chambre. Soudain, les deux participants ont décidé de communiquer en écrivant sur la feuille d’un cahier, ne sachant pas que les caméras allaient recevoir leurs messages. “Attends moi dans mon lit que je n’aime pas le tien“a-t-elle commencé.

La note entre Bruno et Maialen

“Mais vous devez mettre les draps”, répondit-il, acceptant l’invitation. La température montait entre eux et ils osaient des blagues épicées. “C’est votre tour”, a écrit Maialen, auquel Bruno a répondu, “Vous me touchez?”. La question a provoqué le rire de la Navarre, qui a embarrassé couvert la page. Cependant, la cerise sur le gâteau, l’expression la plus explicite de la conversation, n’avait pas encore été écrite.

“Ça va me coûter … celui qui n’essaye pas de te baiser“, la conversation brûlante entre Bruno et Maialen s’est terminée. Les regards et les imbéciles que les téléspectateurs de 24 heures avaient déjà sentis ont été confirmés en ces mots que les réseaux sociaux n’essayaient pas de déchiffrer, malgré les tentatives des deux candidats de le cacher. Espérons qu’aucun d’entre eux ne décide de parler explicitement de ce roman qui a émergé dans ‘OT 2020’ par respect pour les couples qui ont tous deux en dehors de l’Académie, bien qu’il semble que l’histoire se répète plusieurs fois vécue dans ce concours.

Gerárd et Anne, également déchaînés

L’amour semble avoir envahi le show TVE et Gestmusic et le partenaire de Bruno et Maialen, baptisé par beaucoup comme Braialen, n’est pas le seul à avoir émergé dans les premiers jours du vivre ensemble. Flavio et Samantha surpris dès le début avec un dossier qui semble aujourd’hui cassé et sans possibilité de fixation, puisqu’il aurait initié une approche auprès d’Eva. De leur côté, Gèrard et Anne Lukin ont également fait des signes évidents de farniente.

Tandis que leurs camarades de classe communiquaient par le biais du cahier, Gèrard et Anne se précipitèrent les dernières heures de la journée dans la salle de piano en jouant des chansons comme la mythique “City of Stars” qui tomba amoureuse d’Amaia et d’Alfred. Les deux ont partagé leur admiration pour Manu Guix et la façon dont sa manipulation au piano les laisse hypnotisés. “Vous avez continué à le regarder”, a-t-il dit, auquel elle a répondu qu’il avait fait de même. “Et comment sais-tu que je le regarde tellement?”, Lui demanda Gèrard. “Parce que je te regarde aussi. Et comment savez-vous que je le regarde tellement?“Anne a répondu, déclenchant un rire nerveux dans les deux.

