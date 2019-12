Ça vient la fin de la nuit expliquée | Screen Rant

Ça vient la nuit beaucoup de gens se sont sentis confus – voici la fin ambiguë de l'horreur indépendante expliquée. Réalisé par Trey Edward Shults, Ça vient la nuit est un film post-apocalyptique avec une différence. Plutôt qu'un festival bourré d'action avec des zombies en émeute, c'est une brûlure lente modérée qui se concentre sur les tentatives d'une famille pour survivre dans un monde ravagé par un virus mystérieux et inexpliqué qui a tué une grande partie de la population.

Le film s'ouvre sur une introduction à ladite famille – papa Paul (Joel Edgerton, Le cadeau), sa femme Sarah (Carmen Ejogo), leur fils adolescent Travis (Kelvin Harrison Jr) et leur chien de compagnie Stanley – alors qu'ils sont obligés de tuer le père de Sarah Bud (David Pendleton) après qu'il a succombé au virus. La famille a survécu dans une cabane délabrée dans les bois, coupée de ses compagnons de survie jusqu'à ce qu'un homme nommé Will (Christopher Abbott, Premier homme) fait irruption dans la maison. Après s'être assuré qu'il est exempt de virus et avoir découvert qu'il avait une femme (Kim de Riley Keough) et un jeune fils (Andrew, joué par Griffin Robert Faulkner), Paul autorise à contrecœur Will et sa famille à vivre avec eux.

Tout au long de Ça vient la nuit, Travis est en proie à des cauchemars sur le virus et la mort de son grand-père qui brouillent la frontière entre réalité et hallucinations. Une nuit, Travis trouve le jeune Andrew endormi dans la vieille chambre de son grand-père et découvre leur chien disparu Stanley gravement blessé et infecté à la porte d'entrée supposément sécurisée de la cabine. La méfiance monte entre les deux familles alors qu'elles s'accusent mutuellement de la violation de la sécurité et se soupçonnent d'introduire le virus chez elles.

Dans les derniers moments dévastateurs de Ça vient la nuit, Paul – croyant qu'Andrew est malade – force Will et sa famille à sortir de la cabine. Un combat éclate qui se termine avec Sarah tirant sur Will et Paul sur Andrew et Kim. Plus tard, un Travis visiblement infecté gît dans son lit et est réconforté par sa mère. Le film se termine par une scène montrant Paul et Sarah dévastés assis à une table, ayant vraisemblablement mis Travis hors de sa misère et ayant apparemment succombé au virus eux-mêmes. La lecture la plus simpliste de Ça vient la nuit la fin est que Travis a été celui qui a été infecté tout le temps et Will et sa famille ont été tués pour rien, mais les fans d'horreur à la recherche de réponses fermes seront frustrés.

La fin de Ça vient la nuit ne révèle pas qui a infecté qui, ni le film n'offre beaucoup d'informations sur le virus ou ce qu'il fait aux gens qui nécessitent la mort de l'infecté. De même, le public ne découvre jamais ce qu'est le «ça» du titre ni pourquoi il vient la nuit. La fin ambiguë est aussi par conception, comme Ça vient la nuit directeur Trey Edward Shults a expliqué dans une interview avec Thrillist:

"Beaucoup de questions restent sans réponse. C'est intentionnel. Je dirai que j'ai laissé les choses telles qu'elles sont pour une raison et j'espère que cela vous restera."

Au contraire, à la fois la fin et à peu près toute la prémisse de Ça vient la nuit est ouvert à l'interprétation individuelle et c'est précisément pourquoi cela fonctionne si bien comme un exercice d'horreur psychologique.

