“ Ça vient la nuit ”: revisiter le film d’horreur d’isolement social d’A24 à une époque d’isolement social

Vous n’avez pas à vous battre.

Les premières lignes de Trey Edward ShultsLes films sont livrés de derrière un masque à gaz, adressant le visage démasqué d’un aîné. Les images sont saisissantes – centrées dans le cadre, alors que la lumière naturelle illumine une magnifique toile de fond boisée – qui amplifie l’événement horrible qui suit et donne parfaitement le ton au reste du film. Le revisiter à ce moment particulier de l’histoire – alors qu’une pandémie mondiale perturbe toutes les notions de normalité – ne fait qu’ajouter à sa puissance.

Le film de Schults est sorti en 2017, à la suite d’une campagne publicitaire vendant une offre d’horreur beaucoup plus traditionnelle. Cela pourrait être la raison pour laquelle le grand public était beaucoup moins réceptif (44%) que les critiques (à 87%) chez Rotten Tomatoes. Ça vient la nuit est certainement un film d’horreur; cependant, contrairement au tarif de genre typique, cela ne fonctionne pas pour déplacer notre peur en l’exorcisant à l’écran – il nous demande de nous asseoir avec elle et de la laisser s’attarder. Il n’y a pas de catharsis dans cette histoire.

L’idée maîtresse de l’intrigue est barebones. Paul (Joel Edgerton), Sarah (Carmen Ejogo) et Travis (Kelvin Harrison Jr.) – la famille centrale et nos protagonistes (père, mère et fils, respectivement) – vivent isolés après l’effondrement de la société. Leur existence solitaire est interrompue lorsque Will (Christopher Abbott), le patriarche d’une famille qui s’abrite ailleurs, fait irruption chez Paul et Sarah à la recherche de fournitures. Nos protagonistes retiennent Will pendant plusieurs jours et en apprennent progressivement plus sur sa situation. Finalement, ils décident de laisser Will et son fils, Andrew (Griffin Robert Faulkner), et sa femme, Kim (Riley Keough), cohabitent dans leur maison. L’affinité entre les familles change constamment – parfois géniale, parfois suspecte – et Shults mine habilement le suspense de cette relation ténue.

L’étrange maladie qui a provoqué l’effondrement de la société dans ce film est très contagieuse et son stade terminal n’est jamais explicitement montré à l’écran. Shults relaie juste assez d’informations pour que nous sachions qu’il s’installe rapidement, et quiconque le possède doit être tout aussi rapidement éliminé. Dans cette réalité, les corps infectés sont incinérés dès qu’ils sont rendus sans vie. Offhand, Night of the Living Dead vient à l’esprit alors que les cadavres s’embrasent, et l’influence d’autres agrafes de genre est évidente: les compositions symétriques et la patience de The Shining; l’horreur corporelle de Cronenberg; la paranoïa de The Thing.

Ces tropes ont été utilisés par des dizaines de cinéastes à divers effets; heureusement, Shults trouve un ancrage parfait dans la performance de Harrison en tant que Travis. Les petits moments de joie, de connexion et d’excitation sont amplifiés par leur absence dans une existence autrefois solitaire. Alors que Travis écoute ses nouveaux colocataires à travers les murs, son corps s’anime, il rit à travers de grands sourires, les yeux plissés d’inquiétude. Nous pensons que c’est probablement la première fois qu’il voit une femme autre que sa mère lors d’une brève conversation nocturne avec Kim; sa première expérience en tant que frère aîné alors qu’il promenait Andrew endormi au lit.

La performance de Harrison rend l’horreur ultime du film viscérale. Le dénouement de It Comes at Night est incroyablement sombre, et on pourrait voir ces éléments métastaser dans le porno de la misère nihiliste dans différentes circonstances – sinistre pour le pire. Mais le film transcende la simple nervosité par son savoir-faire et son honnêteté.

Et quelque chose dans le film m’appelait alors que les jours commençaient à saigner ensemble; alors que la réalité de notre moment commence à s’installer. Se soumettre à un film sur une apocalypse crédible – arbitraire, cruelle et soudaine – ne semble pas être une décision sensée lorsque les circonstances du monde sont supprimées par une petite mesure de degrés.

Mais je me demande: comment passons-nous notre temps? Binging sur Netflix? Chip loin sur un projet d’artisanat? Vous apprenez une nouvelle compétence? Rire des mèmes? Vous battre avec des inconnus sur Internet? Se reconnecter avec de vieux amis? Passer du temps dans le jardin? Lire cet arriéré de livres? Repos?

Ma première expérience avec It Comes at Night a été intense. Alors que le générique roulait, je suis resté figé sur mon siège sur le canapé, sentant le filet de chaque larme chaude s’échapper du coin de mes yeux, la poitrine lourde d’un sanglot rythmé et méditatif qui ne faisait aucun bruit. J’étais en peine.

Au fil des années, le film a réussi à se frayer un chemin dans mes recommandations. Bien sûr, je me sentais malheureux après cette première visionnage, mais je ne pouvais pas nier la narration puissante, les visuels forts et l’efficacité de son horreur. It Comes at Night est venu et est sorti de la conscience publique avec un murmure, et pour moi, c’est une honte qui a besoin d’absolution.

À l’heure actuelle, alors que des conditions extraordinaires laissent leur empreinte sur notre psychisme collectif, nous devons fonctionner, rester connectés, apprendre et établir des relations. Nous devons également pleurer. Ceux d’entre nous qui ont un penchant pour le macabre et une appréciation du cinéma décalé trouveront un itinéraire direct vers cet endroit sombre dans It Comes at Night. Son horreur vient du chagrin. Asseyez-vous pendant un moment.

Je vous promets que vous vous sentirez mieux quand ce sera fini.