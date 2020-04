“Ça vous fait aimer”: Tini Stoessel a donc provoqué Sebastián Yatra et il a mal réagi!

La relation de Tini Stoessel et Sebastián Yatra est l’une des plus appréciées de ces derniers mois. Ils sont très compagnons lors des concerts les uns des autres et composent souvent des chansons. Même Tini a fait essayer Yatra! Bien que le résultat n’ait pas été le meilleur …

Bien qu’ils soient actuellement séparés à distance, Tini Stoessel y Sebastián Yatra Il continue de se vouer de beaux messages à travers les réseaux.

Les chanteurs, en plus des professionnels et des petits amis, sont de bons amis. Leurs débuts étaient dans la même étiquette mais l’amour pouvait avec eux et maintenant plusieurs collaborations naissent ensemble, jusqu’à ce qu’ils participent mutuellement aux spectacles de l’autre.

Alors qu’ils passent tous les deux ces semaines avec leurs familles respectives, les fans ont rappelé l’un des plus grands moments du couple. Nous ne parlons pas d’un spectacle, d’une chanson ou moins d’un voyage.

Le couple profitait d’une sortie, avant que le Colombien n’apparaisse sur scène. Tini Stoessel l’accompagnait et en tant qu’Argentin, il portait son compagnon caractéristique sous le bras. J’ai invité son petit ami à s’accoupler et l’expression sur le visage de Yatra n’était pas la meilleure.

“Tu fais semblant que tu aimes ça,” s’exclama-t-elle, mais il répondit: “J’adore ça, mais il fait chaud.” Pauvre chose!

Les dernières recherches effectuées par l’Université nationale de Misiones (Argentine) et financées par l’Institut national Yerba Mate (INYM) indiquent que l’eau pour le partenaire doit être comprise entre 37 et 55 degrés centigrades. Mais non, afin de ne pas brûler ni générer de conditions futures graves, comme le cancer de l’œsophage. Veuillez noter, Tini!

