Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert sont-ils mariés ou fiancés? Ces commentaires Instagram sont à la traîne pour tout le monde

Ça a été une minute chaude depuis que Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert sont partis main dans la main à mi-chemin de Bachelor in Paradise Saison 6. Alors, naturellement, les fans demandent constamment au couple s’ils voient des cloches de mariage dans leur avenir. Au cours des derniers mois, les stars de la réalité ABC sont restées relativement discrètes quant à l’orientation de leur relation. Mais récemment, Miller-Keyes et Unglert ont taquiné leurs fiançailles et leur mariage sur Instagram. Alors, quelle est la vérité? Voici ce que nous savons.

Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert suggèrent qu’ils sont déjà fiancés ou mariés via Instagram

Miller-Keyes et Unglert sont généralement ludiques en ce qui concerne leurs comptes de médias sociaux. Les deux parties se sont trollées en ligne – et dans la vie réelle – à plusieurs reprises. Donc, lorsque Miller-Keyes a dit à un fan sur Instagram que Unglert avait proposé, personne ne savait quoi penser.

Malheureusement, le commentateur d’origine a supprimé le message. Mais selon Elite Daily, un fan a écrit “Il a besoin de proposer” sur la publication Instagram de Miller-Keyes avec Unglert du parc national de Yosemite. L’ancienne reine de beauté a alors répondu: “il l’a déjà fait”.

Puis, le 14 février, Miller-Keyes a publié une autre jolie photo du voyage du couple à Yosemite. «La vie est tellement meilleure avec toi. Bonne Saint Valentin », a-t-elle écrit dans la légende. Et encore une fois, Miller-Keyes a laissé entendre que les fans ne connaissaient pas l’étendue de sa relation avec Unglert.

Un fan a commenté: “Mariez-vous!” Et Miller-Keyes a répondu: “nous l’avons déjà fait.”

Pendant ce temps, Unglert a publié sa propre photo de Yosemite le 16 février. “Ne savez-vous pas que le bonheur n’est pas un endroit, c’est une route que vous prenez”, écrit-il dans la légende.

Miller-Keyes a ensuite alimenté le feu dans lequel ils se sont fiancés ou se sont mariés en commentant: «La meilleure lune de miel de tous les temps.»

Le 17 février, Unglert a enregistré un clip de lui-même en train de se raser sur Instagram Stories. Le clip a également capturé un anneau noir sur sa main gauche, conduisant à plus de spéculations sur son état matrimonial avec Miller-Keyes.

Kumail Nanjiani félicite Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert pour leur mariage – en quelque sorte

Le 18 février, Kumail Nanjiani a taquiné Miller-Keyes et Unglert au sujet de leur «mariage secret» tout en faisant la promotion du film The Lovebirds avec Issa Rae et Jared Haibon et Ashley Iaconetti de Bachelor Nation. L’acteur a légendé la vidéo:

Au cours de notre tournage promotionnel pour @TheLovebirdsMovie, @IssaRae et découvert quelques nouvelles sauvages de #BachelorNation. Félicitations @Deanie_Babies. Je pense? Peut être? Ne dites jamais jamais, à droite @jaredhaibon et @ashley_iaconetti. #TheLovebirds

Dans le clip, Haibon a taquiné Unglert. “Est-ce que Dean a juste fait un clin d’œil à ma femme?” Dit Haibon. “Tu es un homme marié maintenant.”

Puis, quand Nanjiani a demandé si Unglert était marié, la star de Bachelor in Paradise n’a rien confirmé ni nié exactement.

“Il n’arrête pas de dire qu’ils se sont mariés quand ils étaient en Europe et il s’est cassé la jambe”, a déclaré Iaconetti. “Je pense que cela s’est peut-être vraiment produit.”

Comme vous vous en souvenez peut-être, Miller-Keyes s’est envolé pour son petit ami en Suisse après un accident de ski. Puis dans le clip, Unglert a expliqué que le couple est resté en Europe pendant quelques semaines parce qu’il ne pouvait pas voler.

Alors Rae a théorisé Miller-Keyes et Unglert se sont «secrètement mariés» en Europe. Mais Unglert a déclaré: “Je ne comprends pas pourquoi être marié à ma femme est une chose controversée mais … c’est plus de la satire que tout.”

Caelynn-Miller Keyes et Dean Unglert se sont-ils mariés?

Avec tous les indices faisant allusion au mariage de Miller-Keyes et Unglert, il est difficile de ne pas croire que la paire a fait le nœud ou est – à tout le moins – fiancée. Néanmoins, il semble que le couple ne soit pas légalement marié.

Selon E! News, Unglert et Miller-Keyes ont vécu une «cérémonie d’engagement» lors de leurs déplacements. L’initié anonyme a également révélé que la relation du couple a été portée “à un nouveau niveau”.

Malgré cela, la publication a confirmé que Miller-Keyes et Unglert jouent vraiment le récit des fans sur Instagram.

“Ils essaient vraiment de faire du battage publicitaire et des fans de trolls”, a déclaré l’initié. “Les amis proches de Caelynn et Dean ne savent même pas s’ils sont légalement mariés. Certains pensent que quelque chose de spécial s’est produit après l’accident de ski de Dean. Ils sont très heureux et très sérieux et apprécient les spéculations des fans. “

Maintenant, cette nouvelle n’est pas vraiment une surprise. Comme mentionné, Unglert et Miller-Keyes ont toujours semblé se taquiner au sujet du mariage. En décembre, Unglert a plaisanté en disant qu’un mariage avec Miller-Keyes «n’arriverait jamais». Il nous a dit Hebdomadaire:

Elle plaisante sur le fait que nous nous marions tout le temps, et je dis toujours: “Désolé, ça ne va pas arriver.” Je ne sais pas, je suis super peu conventionnel et elle est évidemment un peu plus conventionnelle. Nous plaisantons à ce sujet. Essayez de garder les attentes au minimum, vous savez? Comme je l’ai dit dans l’émission, sous-promettre, sur-livrer.

