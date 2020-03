Café et bande-annonce de Kareem: ce n’est pas un flic et demi

Café et Kareem est apparu sur la liste noire en 2014, une collection des meilleurs scénarios non produits qui tournent autour d’Hollywood et cherchent à se faire. Heureusement, Netflix a récupéré le script il n’y a pas si longtemps et a apporté Ed Helms et Taraji P. Henson pour y jouer. Maintenant, la première bande-annonce de Coffee and Kareem est arrivée, et nous nous rencontrons Terrence Little Gardenhigh, le gamin grossier jumelé avec Ed Helms, et on dirait qu’ils vont faire un duo hilarant.

Remorque Café et Kareem

Quand Netflix s’est révélé attaquer ce film, je craignais que le script ne soit gaspillé avec un casting de B-squad et nous obtiendrions quelque chose de semblable à Cop Out, un autre scénario qui a fait la liste noire il y a quelque temps sous le titre Un couple de bites. Cela ne s’est pas avéré être une excellente comédie de copain entre les mains de Kevin Smith. En fait, le film est si mauvais qu’il a remplacé Jersey Girl en tant que film incontournable de Kevin Smith pour dénoncer sa propre carrière.

Quoi qu’il en soit, Coffee and Kareem est réalisé par Michael Dowse (Goon), et ça a l’air sacrément drôle. Ed Helms et Terrence Little Gardenhigh ont une grande rivalité, et leur chimie ne se sent pas du tout forcée. Helms n’a pas été la star d’une comédie qui m’a séduit depuis un certain temps maintenant. J’ai trouvé Tag décevant, je ne suis pas sûr que quiconque ait vu Father Figures, et le redémarrage de Vacation aurait pu être mieux. La dernière fois qu’Ed Helms m’a vraiment fait rire de bon cœur, c’était dans un rôle de soutien dans They Came Together en 2014. Mais il a fière allure à cet égard.

Taraji P. Henson semble également jouer un rôle important dans Coffee and Kareem, incarnant la mère de Kareem, qui sort également avec Coffee. Espérons que ce film lui permettra de déployer ses ailes comiques d’une manière beaucoup plus satisfaisante que What Men Want.

Le casting de Coffee and Kareem comprend également Betty Gilpin, RonReaco Lee, Andrew Baccalauréat, et David Alan Grier.

Dans la comédie torride et copain Coffee & Kareem, Kareem Manning, âgé de douze ans, engage un criminel pour effrayer le nouveau petit ami de sa mère – le policier James Coffee – mais cela se retourne contre lui, forçant Coffee et Kareem à faire équipe pour se sauver. de la drogue la plus impitoyable de Detroit.

Coffee & Kareem arrive sur Netflix le 3 avril 2020.

