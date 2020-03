Caifanes, arrêtez l’agresseur de Sabo Romo membre du groupe

Caifanes, ils arrêtent l’agresseur de Sabo Romo membre du groupe | Réforme

Humberto Francisco González, 23 ans, a été arrêté par des policiers enquêteurs pour avoir tenté d’assassiner Sabo Romo, membre du groupe musical Caifanes.

González était recherché depuis le 30 janvier, date à laquelle il a attaqué Romo, à Colonia San Pedro de los Pinos, Le maire Benito Juárez.

Selon le dossier d’enquête, le bassiste J’ai marché dans la rue, quand il est tombé sur un véhicule qui a gêné le passage.

Lorsqu’on lui a demandé de ne pas obstruer les lignes piétonnes, le conducteur est sorti de la voiture et a commencé à le frapper jusqu’à ce que vous le jetiez

Outre des blessures à la tête et au visage, le sujet a menacé de le tuer. Par la suite, il s’est échappé dans son véhicule.

Sabo Romo Il a dénoncé les faits et le parquet a ouvert un dossier d’enquête, avec lequel un juge a été sollicité pour un mandat d’arrêt.

Après des mois de recherches, Humberto Francisco Il a été localisé par la police d’enquête près de la place Metropolis, où il a été appréhendé.

Dans les prochaines heures, il sera présenté devant un juge de contrôle pour définir votre situation juridique pour le crime de tentative de tentative d’homicide involontaire coupable.

Entre-temps, il a été envoyé à la prison préventive pour hommes du Sud.

Salvador Romo Lopez Guerrero Il a cinquante-six ans, est un compositeur et producteur mexicain ainsi que l’un des fondateurs du célèbre groupe Caifanes depuis la année 1987.

Bien qu’ils aient été enregistrés trois albums Avec le groupe, il a eu l’occasion de voyager avec le groupe à travers le monde car ils étaient devenus un phénomène mondial non seulement au Mexique.

Le groupe était actif depuis 1987 quand il a été créé jusqu’en 1995 et plus tard de 2011 à nos jours, ses membres: Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo et Diego Herrera, il convient de noter que Alejandro Marcovich Il était l’un des anciens membres.

.