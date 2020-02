Caitriona Balfe dit que Claire Fraser entreprendra un «effort risqué» dans la saison 5

Si vous êtes un grand fan d’Outlander,

vous ne pouvez probablement pas attendre la première de la saison 5. Il y en aura certainement beaucoup

des hauts et des bas, ainsi que des moments passionnants entre Claire (Caitriona

Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan). Une chose que Balfe dit que les fans peuvent attendre

cette saison, Claire prend de gros risques. Voici ce que le Cheat Sheet de Showbiz

sait ce que cela signifie pour la saison 5 d’Outlander.

La musique sera une grande partie de “Outlander” cette saison

Il y a beaucoup en réserve musicalement pour l’Outlander

jeter. Bear McCreary, qui est le compositeur d’Outlander depuis la saison 1,

dit à l’Express

il prévoit de faire de la musique une partie encore plus importante du spectacle dans la saison 5. Le spectacle

garde les choses intéressantes parce que la musique du titre change chaque saison pour transmettre

l’histoire. McCreary a déclaré à la publication qu’il y aurait beaucoup de

éléments musicaux:

Je travaille en effet sur la cinquième saison d’Outlander et je suis très enthousiaste à l’idée de savoir où ça va. Les fans vont être très excités. Je peux taquiner qu’il va y avoir une continuation de la philosophie selon laquelle la musique passe au premier plan du voyage. Il y en a eu un peu la saison dernière, surtout avec Roger jouant de la musique et la réinvention audacieuse du titre principal dans un style bluegrass. Alors que notre histoire se poursuit en Amérique coloniale, vous entendrez des moments musicaux encore plus audacieux.

Caitriona Balfe dit que Claire prendra de gros risques lors de la saison 5 d’Outlander

Outlander Season 5 est basé sur le livre The Fiery Cross, écrit par Diana Gabaldon. Selon Parade, lors d’une conférence à la Television Critics Association, Balfe a déclaré que Claire voulait aider sa communauté en utilisant ses compétences en chirurgie. Cependant, cela est risqué car elle utilise les connaissances du 20e siècle et expérimente des médicaments qu’elle aurait utilisés pendant cette période:

Elle a tellement de connaissances du 20ème siècle, elle pense qu’elle pourrait vraiment aider cette communauté et les gens autour d’elle, si elle pouvait apporter certaines des choses qu’elle utilisait au 20ème siècle à cette époque. De toute évidence, cela comporte de nombreux risques. Nous voyons qu’elle prend ces grandes chances en explorant la chirurgie qu’elle aurait faite au 20e siècle et en essayant peut-être de développer des médicaments qu’elle aurait utilisés au 20e siècle. Nous jouons beaucoup avec quelles sont les conséquences de tester le destin et de jouer à Dieu? Mais c’est définitivement une entreprise très risquée pour Claire cette saison.

Caitriona Balfe dit que cette partie de la saison 5 d’Outlander était difficile

Bien que Balfe joue son personnage avec facilité, il y a certaines choses qu’elle trouve difficiles dans le rôle de Claire Fraser. Elle a dit à Paulette Cohn de Parade qu’il y a une histoire cette saison qui l’a étirée de manière créative:

J’ai un scénario vers la fin de la saison qui est très difficile. Je ne peux pas trop en parler, mais c’est un scénario que nous avons introduit dans le livre six [A Breath of Snow and Ashes], et c’était un matériel vraiment difficile. Nous avons pris un risque avec la façon dont nous le faisions visuellement et en racontant des histoires. Je ne l’ai pas encore vu, donc j’espère que ça a payé, mais c’était bien. C’était agréable d’avoir quelque chose qui m’a beaucoup demandé, encore une fois, à ce stade de notre émission.

