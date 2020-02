Cal Kestis de Fallen Order pourrait apparaître dans des spectacles Star Wars en direct

Après des années de tireurs multijoueurs ennuyeux, EA a finalement fait quelque chose de valable avec la licence Star Wars. Respawn Entertainment’s Star Wars Jedi: Fallen Order était une action-aventure extrêmement divertissante qui a pris beaucoup de repères de conception de Dark Souls. Le jeu a recueilli des critiques positives et a surpassé ses attentes en matière de ventes et il a fait tout cela sans inclure les microtransactions ou les DLC payants.

Mais depuis la fin de son histoire, l’avenir de son héros Cal Kestis a été assez trouble. Habituellement, un jeu comme Star Wars Jedi: Fallen Order recevrait quelques morceaux de DLC, mais les développeurs Respawn n’ont pas encore annoncé quoi que ce soit. Étant donné que le jeu est maintenant sorti depuis environ quatre mois, il est possible qu’ils ne fassent rien de plus. Cependant, Respawn a publié des listes d’emplois indiquant que leur équipe Star Wars recherche des personnes pour travailler sur un nouveau jeu d’action à la troisième personne, de sorte qu’ils peuvent simplement accélérer une suite complète.

Mais étant donné que Kestis était si populaire, Disney et Lucasfilm seraient en train d’explorer s’il pourrait apparaître dans des projets d’action en direct. Le personnage est numériquement interprété dans le jeu par Shameless et l’acteur de Gotham Cameron Monaghan, il devrait donc être assez facile de le mettre en costume et de lui faire faire une sorte d’apparence de camée.

Cliquer pour agrandir

De plus, des sources proches du WGTC – les mêmes qui ont dit [SPOILERS] serait révélé comme un traître dans Rise of Skywalker et que le jeune Luke apparaîtra dans l’émission Obi-Wan, que nous savons tous les deux être vrais – disons qu’ils envisagent de l’inclure dans la série Cassian Andor Rogue One ou peut-être dans l’Obi-Wan susmentionné. Ces deux éléments ont également un sens chronologique, car comme dans ces émissions, le jeu se déroule entre Revenge of the Sith et A New Hope.

Disney et Lucasfilm parlent tous de leur univers transmédia et de «New Unified Canon» en ce moment, avec des personnages migrant des émissions de télévision vers le grand écran et vice versa. Donc, il est peut-être compréhensible qu’ils veuillent lier leurs jeux vidéo nouvellement acclamés plus étroitement au plein Guerres des étoiles univers.