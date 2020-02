Calendrier de sortie de Netflix pour Black Lightning Season 3

Black Lightning revient pour sa troisième saison en 2019 et en 2020 et sortira sur Netflix. Voici une ventilation complète du calendrier de sortie de Black Lightning pour la saison 3, qui comprend les dates de sortie pour des régions telles que le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et plus encore.

Bien que Black Lightning se trouve techniquement juste à l’extérieur de Arrowverse sur The CW, c’est l’un des nombreux spectacles DC qui est produit par The CW. Il raconte l’histoire d’un directeur d’école qui cache son identité de super-héros en tant que super-héros électrique.

La saison 3 de Black Lightning recommencera à être diffusée dans son spot d’automne régulier, la saison 3 devant commencer le 7 octobre 2019.

Voyons maintenant quand la saison 3 de Black Lightning sera sur Netflix.

Black Lightning Season 3 Netflix US Release

Commençons par quand Netflix US verra Black Lightning.

Tout d’abord, nous devons répondre aux rumeurs selon lesquelles Black Lightning quitte Netflix.

En effet, The CW ne poursuivra plus son accord de sortie global avec Netflix. Cela ne s’applique cependant qu’aux nouveaux titres. Netflix aura toujours de nouvelles saisons pour tous les titres Arrowverse, à l’exception de Batwoman en 2019, qui est lié à HBO Max.

Passons maintenant à la date de sortie réelle aux États-Unis. Selon nos prévisions, La saison 3 de Black Lightning a été annoncée pour une sortie sur Netflix le 17 mars 2020.

Il devrait sortir sur Netflix aux côtés de son compatriote The CW show, All American season 2.

Calendrier de sortie de Black Lightning pour les régions d’origine Netflix

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Black Lightning est utilisé comme un original Netflix dans de nombreuses régions. Il s’agit notamment de régions telles que le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie. En fait, l’émission est disponible presque partout en dehors des États-Unis en tant qu’original Netflix.

Malheureusement, contrairement à Riverdale, Black Lightning n’arrive pas sur une base hebdomadaire. La saison 2 de Black Lightning est arrivée sur Netflix chaque semaine, mais pas pour la saison 3.

Au 19 février 2020, nous n’avons pas encore appris quand Black Lightning saison 3 sera sur Netflix à l’extérieur

Avez-vous hâte de regarder Black Lightning saison 3 sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.