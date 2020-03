Calendrier des événements, chaîne de télévision et diffusion en direct sur YouTube – HITC

Crufts 2020 est là et vous seriez fous d’abandonner pour manquer l’un des spectacles sur le thème canin de cette année.

Le lien entre l’homme et le chien est notoirement fort.

Cependant, ce lien est à son plus évident un Crufts, l’événement annuel qui célèbre tout ce qui est canin.

Des compétitions d’agilité canine au très convoité «Best in Show», Crufts est un événement que les amoureux des chiens ne voudront jamais manquer.

Mars 2020 devrait nous amener la 129e année de la compétition et elle devrait être aussi spéciale que jamais, mais comment les fans de chiens peuvent-ils se connecter?

Crufts 2020

L’édition 2020 de Crufts, qui se tient au NEC de Birmingham, se déroule du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars.

L’événement, qui est le plus grand du genre dans le monde, accueille chaque année des centaines de chiens et des milliers de fans.

Calendrier des événements

Au cours de la compétition, chaque journée est remplie d’événements.

Les événements commencent à 8h45 le jeudi, vendredi et dimanche tandis que le samedi voit un début encore plus tôt à 8h15.

Chaque jour se termine bien dans la soirée avec des heures de fin allant de 19h35 à 21h00 les jours variables.

Les détails des événements qui se déroulent chaque jour peuvent être trouvés sur le site officiel du Kennel Club Crufts dans la section Quoi de neuf.

Comment regarder

La couverture de Crufts peut être trouvée sur la télévision traditionnelle sur Channel 4 et More 4 à différentes étapes de l’événement de quatre jours.

Si vous souhaitez regarder une couverture complète en direct de chaque jour d’action, vous pouvez vous connecter via la chaîne YouTube officielle de Cruft qui peut être non seulement jouée sur les mobiles et les PC, mais aussi sur les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux et plus encore.

