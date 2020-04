Call of Duty: Modern Warfare Multijoueur sera gratuit tout le week-end

Si vous vouliez jouer à Call of Duty: Modernd Warfare, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Eh bien, Activision a annoncé que ce week-end multijoueur du dernier titre CoD sera entièrement gratuit dans le monde entier, y compris le Mexique bien sûr. Alors préparez-vous pour un long week-end où vous pourriez même manquer des heures de la journée.

Nous recommandons également: Ubisoft vous offre Assassin’s Creed Odyssey pour prendre en charge la contingence

Pour accéder au multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare vous devrez d’abord télécharger Call of Duty: Warzone, la nouvelle bataille royale basée sur la franchise. Une fois installé, vous pouvez le trouver dans le menu principal. Warzone est gratuit depuis son lancement, mais une fois que vous l’installez sur votre PS4, Xbox One ou PC, vous pouvez également jouer au multijoueur sans frais.

Multijoueur il sera gratuit tout ce week-end du 03 au 06 avril. Ce mode de jeu a plus d’options que la bataille royale, car dans celui-ci, vous ne formez qu’une équipe de trois joueurs. Le multijoueur, quant à lui, peut accueillir jusqu’à 17 joueurs par équipe.

Dans le vrai style Moshpit, les joueurs auront la possibilité de découvrir une variété de modes de jeu comme Team Death, Domination, Hardpoint et plus encore. Et, avec une telle variété de modes de jeu, les joueurs auront la possibilité d’explorer tous les emplacements sur chaque carte tout en interagissant avec des environnements différents. »

Parmi les cartes que vous pouvez explorer en multijoueur, vous trouverez deux cartes Modern Wanfare complètement originales: Atlas Superstore et Shoot House. N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 6 avril pour le télécharger et le jouer aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais si votre soif de CoD n’a pas été étanchée, rappelez-vous que la version remasterisée de Call of Duty: Modern Warfare II vient d’être mise en vente pour PlayStation 4.

