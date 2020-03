“Call Of The Wild” arrivera tôt pour acheter en numérique

Les Walt Disney Studios ont annoncé aujourd’hui que “The Call Of The Wild” des studios du 20e siècle sera disponible à l’achat sous forme numérique et sur Movies Anywhere à partir du 27 mars aux États-Unis. Le film est sorti dans les cinémas en février, mais en raison des cinémas actuellement touchés par fermetures dues à la crise sanitaire mondiale, «The Call Of The Wild» sera disponible en avance sur le calendrier d’achat sur les plateformes numériques dont Amazon, aux États-Unis pour 14,99 $.

«The Call of the Wild» a ravi le public lors de son ouverture le 21 février, obtenant un score d’audience vérifié de 89% sur Rotten Tomatoes. Adapté du roman de Jack London, il raconte de façon éclatante l’histoire de Buck, un chien au grand cœur dont la vie domestique heureuse est bouleversée lorsqu’il est soudainement déraciné de son domicile californien et transplanté dans la nature exotique du Canadien. Yukon pendant la ruée vers l’or des années 1890. En tant que nouvelle recrue dans une équipe de traîneaux à chiens de livraison de courrier – et plus tard son chef – Buck vit l’aventure d’une vie, trouvant finalement sa vraie place dans le monde et devenant son propre maître. En tant qu’hybride d’action en direct / d’animation, “The Call of the Wild” utilise des effets visuels et une technologie d’animation afin de donner vie aux animaux du film.

“The Call of the Wild” est réalisé par Chris Sanders et met en vedette Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford, Cara Gee, Michael Horse, Jean Louisa Kelly, Colin Woodell, Adam Fergus et Abraham Benrubi. Erwin Stoff, p.g.a. et James Mangold, p.g.a. produisent avec Diana Pokorny, Ryan Stafford et le scénariste Michael Green en tant que producteurs exécutifs.

Alors que Disney a avancé les versions de Frozen 2 et Onward sur Disney +, “The Call Of The Wild” ne devrait pas arriver sur Disney + pendant quelques années. Cela est dû à un contrat existant que 20th Century Fox a conclu avec HBO, qui expire en 2022.

Vous pouvez précommander ces films maintenant auprès de détaillants dont Amazon

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.