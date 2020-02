Calme avec les chevaux, les rochers, le lac de l’oie sauvage, l’hirondelle, l’histoire de Beastie Boys – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous suivons un ex-boxeur devenu exécuteur, découvrons pourquoi “So What Cha Want” est mon single préféré des Beastie Boys, développons une habitude de déglutition désagréable, protégeons la famille à tout prix, puis obtenons le film B idiot avec une importation de Chine.

Calme avec des chevaux

Réalisateur Nick Rowland ne déconne pas avec son dernier.

Dans les régions rurales les plus sombres de l’Irlande, l’ex-boxeur Arm est devenu l’exécuteur redouté de la famille Devers, qui trafique de la drogue, tout en essayant d’être un bon père pour son fils autiste de cinq ans, Jack. Déchiré entre ces deux familles, Arm est prié de tuer pour la première fois, et sa tentative de faire la bonne chose met en danger tous ceux qu’il aime.

Le tempo, le montage, les pull-quotes bien placés et la musique en dessous font tout ce bourdonnement. Nous ne savons pas ce qui est en jeu pour aucun de ces protagonistes, mais cela n’a que peu d’intérêt en ce qui concerne le type de danger qui se prépare. D’une manière ou d’une autre, l’un de ces gars ne revient pas du chemin qui les a envoyés sur cette route. La tension est forte et les enjeux aussi.

Beastie Boys Story

Spike Jonze est la seule personne qui peut raconter cette histoire de la façon dont elle devrait être racontée.

Beastie Boys Mike Diamond et Adam Horovitz vous racontent une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié dans cette expérience documentaire en direct dirigée par leur ami et collaborateur de longue date, et leur ancien grand-père, le cinéaste Spike Jonze.

Il n’y a aucun moyen de rendre cela plus séduisant pour quelqu’un qui veut connaître l’histoire derrière la naissance des Beastie Boys. Combien de temps ils ont régné avec leur son signature, leurs explorations expérimentales et pionnières dans l’échantillonnage, ils semblaient destinés à durer éternellement. Cette bande-annonce garde cette mémoire fraîche et vivante en étant tout aussi intéressante visuellement qu’elle est agréable à l’oreille.

Avaler

Je vais donner directeur Carlo Mirabella-Davis crédit pour faire quelque chose qui semble vraiment unique.

En surface, Hunter (Haley Bennett) semble tout avoir. Femme au foyer nouvellement enceinte, elle semble satisfaite de passer son temps à s’occuper d’une maison immaculée et à aimer son mari Ken-doll, Richie (Austin Stowell). Cependant, alors que la pression pour répondre à ses beaux-parents contrôlants et aux attentes rigides de son mari augmente, des fissures commencent à apparaître dans sa façade soigneusement créée. Hunter développe une habitude dangereuse et un sombre secret de son passé s’infiltre sous la forme d’un trouble appelé pica – une condition qui lui fait avaler compulsivement des objets non comestibles et souvent mortels. Thriller psychologique provocateur et inducteur, SWALLOW suit le dénouement d’une femme alors qu’elle lutte pour récupérer son indépendance face à un système oppressif par tous les moyens possibles.

Aussi lourd que narratif soit-il, la bande-annonce passe à travers tout cela. C’est méchant, c’est probablement l’un des premiers films de cette année que j’aimerais activement voir juste basé sur cette allumeuse, et c’est complètement énervant. Un travail fantastique tout autour.

Le lac de l’oie sauvage

Réalisateur Diao Yinan est prêt à jeter.

Lorsque le petit chef de la mafia Zhou Zenong (la superstar chinoise Hu Ge) tue accidentellement un flic, une prime morte ou vivante est placée sur sa tête, le forçant à tomber de la police et de gangsters dangereux à la recherche de la récompense . Cachée dans la province chinoise de Wuhan, densément peuplée (et profondément divisée), Zhou s’emmêle avec une belle femme énigmatique, qui a ses propres intentions mystérieuses. Avec une superbe cinématographie baignée de néons et des éclats d’action choquants et chorégraphiés de manière experte, THE WILD GOOSE LAKE est «envoûtant» (Rolling Stone), «brillant» (Indiewire) et «carrément Hitchcockian» (AV Club).

Il n’y a pas d’autre moyen de le dire que c’est un incontournable. Il flirte entre être un film B oubliable tout en montrant une confiance assurée dans la convention d’usurpation. Élégant, bien sûr, mais c’est une explosion complète de la vue et du son qui m’a gardé rivé jusqu’à la fin.

Rochers

Réalisateur Sarah Gavron est là pour vous frapper dans le ventre.

Le film suit l’adolescente Rocks (Bukky Bakray) qui craint qu’elle et son petit frère Emmanuel (D’angelou Osei Kissiedu) ne soient séparés si quelqu’un découvre qu’ils vivent seuls. Avec l’aide de ses amis, elle échappe aux autorités et traverse les jours les plus marquants de sa vie. ROCKS est un film sur la joie, la résilience et l’esprit de la jeunesse.

Ce qui commence, curieusement, comme l’histoire d’une fille qui fait son chemin à l’adolescence prend une tournure dramatique et nette. Je déplorerais normalement l’idée qu’à la fin de la bande-annonce, nous savons comment elle se termine, mais je suis beaucoup plus intéressé à voir ce voyage. C’est déchirant et édifiant et a un sentiment de réalité qui est extrêmement rafraîchissant.

