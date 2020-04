Cam Newton ne rapporterait aucun intérêt aux patriotes

Cam Newton est sur le marché des agents libres, mais personne ne semble pressé de le signer.



Pendant de nombreuses années, Cam Newton a été considéré comme l’un des quarts-arrière les meilleurs et les plus dynamiques de toute la NFL grâce à sa capacité de dépassement ainsi qu’à ses compétences lors de l’exécution du ballon. Malheureusement, les blessures ont été le fléau de son existence au cours des deux dernières années et, par conséquent, les Panthers l’ont libéré de l’équipe. Maintenant, Newton recherche une nouvelle équipe, mais il ne semble pas y avoir de vrais prétendants en ce moment.

L’une des équipes dont on avait discuté ces derniers temps était les New England Patriots, qui ont récemment perdu Tom Brady face aux Tampa Bay Buccaneers. En fait, les Patriots semblent être la destination parfaite pour un QB comme Newton bien que selon le journaliste Jeff Howe, les Patriots ne sont tout simplement pas intéressés.

Les Patriots semblent contents d’aller de l’avant avec ce qu’ils ont déjà, ce qui est certainement une stratégie intéressante. En ce qui concerne les armes offensives, cette équipe des Patriots est assez anémique et sera très probablement à l’arrière de l’AFC Est. Peut-être qu’ils essaient délibérément de se battre pour le hors-concours de Clemson Trevor Lawrence.

Quoi qu’il en soit, c’est une nouvelle malheureuse pour Newton qui a encore beaucoup de gaz dans le réservoir.

.