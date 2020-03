Cam Newton: une destination commerciale possible révélée

Cam Newton et les Carolina Panthers se dirigent vers un divorce en désordre.



Cam Newton et les Carolina Panthers ne se sont pas vraiment bien entendus ces derniers temps. Le quart-arrière et ancien MVP a subi de nombreuses blessures au cours des deux dernières années et les Panthers sont devenus de plus en plus impatients ces derniers temps. Dans cet esprit, il n’était pas surprenant quand hier, il a été révélé que les Panthers exploreraient un métier pour Newton et que si cela ne fonctionnait pas, ils pourraient simplement le libérer sur le marché libre.

Selon le journaliste de la NFL Jonathan Jones, les Bears de Chicago sont fortement intéressés par Newton et sont en pourparlers pour conclure un accord avant la libération du quart-arrière. Les Bears préfèrent ne pas concurrencer les équipes sur le marché des agents libres, ce qui rend un échange potentiel un problème urgent pour les deux parties.

Les Bears ont actuellement Mitch Trubisky comme quart-arrière de départ, bien qu’il ait été suspect au cours des deux dernières saisons. Tout au long de la saison, il y avait des rumeurs selon lesquelles Newton pourrait se retrouver sur les Bears et maintenant, il semble que les rumeurs pourraient devenir une réalité. C’est un bon ajustement pour le vétéran QB et avec leur défense à l’esprit, Newton pourrait être en mesure de concourir pour un Super Bowl.

Restez à l’affût des mises à jour sur cette situation car nous serons sûrs de vous les apporter.

.