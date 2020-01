Camela the mess présentant Sebastian Yatra comme “une vraie femme” aux Odeón Awards

Le gala de les prix Odeón ont connu des moments très populaires lors de leur diffusion à la télévision espagnole. Le son a joué de très mauvaises passes, laissant le micro ouvert à Quequé en disant “Je veux que ça se termine maintenant” ou laissant sans audio la performance de India Martinez. La vidéo des nominés dans la catégorie de la meilleure artiste féminine, qui est tombée entre les mains de Vanesa Martín et qui l’a récupérée, n’a pas non plus publié: “Dépêchons-nous dans les Teletienda”.

“Yatra”

Parce que Camela a présenté le chanteur Sebastián Yatra en tant que woman.pic.twitter.com/mvkns8TQfD

Un autre moment qui n’est pas passé inaperçu, c’est quand Alaska et Camela sont partis pour laisser la place à l’une des performances les plus attendues de la nuit, celle de Beret et Sebastian Yatra. Après avoir fait un petit gag entre eux, Ángeles Muñoz a cédé la place à ces mots: “Eh bien, on vous laisse avec un vrai homme et une vraie femme, qui chantent très bien, vraiment. Avec toi … Béret et Yatra! “

De nombreux utilisateurs ont fait écho sur les réseaux sociaux, étant le premier d’entre eux Sebastian Yatra lui-même, qui a partagé le moment avec des emojis rieurs. “J’adore que vous vous moquiez de ces choses. C’est ainsi que nous devrions prendre la vie”, a répondu un fan au tweet de l’artiste, tandis que beaucoup d’autres voulaient continuer avec la blague: “Nous vous acceptons la même chose, reine.”

Angels se défend en montrant le script

Après autant de commentaires qu’ils disaient: “Angels was lost”, la chanteuse a voulu enseigner le scénario de ce moment pour montrer qu’elle mettait “femme”. De plus, il l’a accompagné d’un message s’excusant: “Evidemment, Tout le monde sait que tu n’es pas une femme, mais comme tu le verras, j’ai lu ce que j’ai mis dans le script et pendant un instant, j’ai pensé que c’était une blague que vous saviez tous à l’avance. Cela m’attriste que ce ne soit pas le cas. Je suis désolé”.

Évidemment, tout le monde sait que vous n’êtes pas une femme mais comme vous le verrez … J’ai lu ce que j’ai mis dans le script et pendant un moment j’ai pensé que c’était une blague que vous connaissiez tous au préalable. Cela m’attriste que ce ne soit pas le cas. Je suis désolé. #Camela #Yatra # AwardsOdeon pic.twitter.com/uX4FaFWhge

