Cameron Díaz apparaît enfin après l’accouchement

Comme Hermione, Emma Watson Il aimait aussi étudier et avoir des notes brillantes était une de ses caractéristiques, aujourd’hui avec 30 ans c’est une femme complète.

Actrice, professionnelle, militante de causes diverses, Emma Watson a une voix importante, au-delà de la référence de Harry Potter, saga qui a fait d’elle une star et qui a “volé” une grande partie de son enfance et de son adolescence.

Malgré la demande qui a fait huit films, la jeune femme a réussi à trouver le temps dont elle avait besoin pour réaliser ses vrais rêves.

Après le jeune magicien, il a joué dans des films de genres très différents, jusqu’à ce qu’il revienne au cinéma familial avec Beauty and the Beast.

Malgré cela, l’actrice reconnaît avoir atteint la troisième décennie un peu stressée en raison de toutes les pressions sociales qui accompagnent cet âge:

«Si vous n’avez pas encore construit de maison, ne vous êtes pas marié, n’avez pas de bébé ou découvrez encore des choses par vous-même, vous n’avez rien de certain à un âge où vous êtes censé en avoir déjà un. Cela génère de l’anxiété. “

C’est ce qu’Emma Watson a déclaré dans une interview au magazine British Vogue.

