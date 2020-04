Cameron Diaz appelle être une mère «la meilleure partie de ma vie»

L’actrice Cameron Diaz est loin d’Hollywood depuis un certain temps, choisissant de rester à l’écart des projecteurs avec son mari Benji Madden. Le couple est devenu parents pour la première fois lorsqu’ils ont accueilli leur fille Raddix en janvier, se rendant sur Instagram pour partager leur bonne nouvelle.

La star des Charlie’s Angels a récemment commenté son nouveau rôle de maman et la joie que cela a apportée à elle et à son mari.

Cameron Diaz | Tibrina Hobson / .

Cameron Diaz publie des nouvelles sur les bébés

Le 3 janvier, Diaz a annoncé l’arrivée de Raddix sur Instagram. “Nous sommes si heureux, bénis et reconnaissants de commencer cette nouvelle décennie en annonçant la naissance de notre fille, Raddix Madden”, a-t-elle écrit. “Elle a instantanément capturé nos cœurs et complété notre famille.”

La star de Vanilla Sky a également fait savoir à ses abonnés qu’ils ne partageraient pas de photos de leur petite fille de si tôt.

“Bien que nous soyons ravis de partager cette nouvelle, nous ressentons également un fort instinct pour protéger la vie privée de notre petit”, a expliqué Diaz. “Nous ne publierons donc pas de photos ni ne partagerons plus de détails, à part le fait qu’elle est vraiment, vraiment mignonne. Certains pourraient même dire RAD. “

Sonnant en 2020 avec une autre raison de célébrer, l’heureux couple a fêté son cinquième anniversaire de mariage peu de temps après avoir accueilli Raddix dans sa famille.

La star de “Charlie’s Angels” prospère dans son rôle de maman

Diaz s’est entretenue avec son amie et PDG de Who What Wear, Katherine Power, pour une interview Instagram Live pour parler de son enfant de trois mois et de la façon dont la parentalité a eu un impact sur sa vie.

“J’aime être mère. C’est la meilleure, la meilleure et la meilleure partie de ma vie », a déclaré l’actrice, selon People. «Je suis tellement, si reconnaissant et si heureux et c’est la meilleure chose de tous les temps et j’ai tellement de chance de pouvoir le faire avec Benji et nous passons simplement le meilleur moment. C’est tellement génial. Je suis juste ravi. “

La crise des coronavirus imposant un verrouillage mondial, Diaz a déclaré qu’elle avait l’habitude de s’accroupir.

“Je mène une vie de quarantaine de toute façon parce que j’ai un enfant de trois mois ou trois mois et demi”, a expliqué la star d’Annie. “Donc ma vie a été complètement calme et calme depuis quelques mois.”

Bien qu’elle aime le style de vie paisible, Diaz a noté les changements drastiques en cours en raison de COVID-19. «J’ai pu avoir mes amis tout le temps. Et maintenant je ne vois plus personne, “dit-elle.” Mais c’est bien, et j’aime une bulle, j’aime être dans le ventre de ma maison avec mon mari et cuisiner. Mais en même temps, c’est fou que vous ne puissiez pas aller au monde en ce moment. “

Cameron Diaz ne manque pas de jouer

Bien qu’elle ait atteint le statut de méga célébrité, Diaz semble beaucoup plus de contenu hors des projecteurs.

«La façon dont je vois les choses, c’est que j’ai donné plus de la moitié de ma vie au public. Je sens que c’est OK pour moi de prendre du temps pour moi maintenant pour me réorganiser et choisir comment je veux venir [back] dans le monde. Si je décide de le faire », a-t-elle déclaré, selon InStyle. “Je ne manque pas de jouer. En ce moment, je regarde le paysage du bien-être et tout ça. Mais quoi que je fasse, ce doit être quelque chose qui me passionne – quelque chose qui se sent simplement sans effort. “

Savourant sa liberté, Diaz prospère apparemment dans sa vie sans être entravée par les exigences d’Hollywood. «C’est amusant de ne faire savoir à personne ce que je fais. Parce que mon temps est à moi », a-t-elle expliqué. “Je ne vends aucun film, et parce que je ne vends rien, je n’ai rien à donner à personne. Je ne fais plus ça. Je vis ma vie. “

Dans son entretien avec Power, l’actrice n’a pas tenu à féliciter son mari. “C’est un père tellement incroyable”, a déclaré Diaz à propos de Madden. «J’ai tellement de chance qu’il soit le papa de mon bébé. Il est tellement incroyable. “

Les fans de Diaz espèrent toujours voir bientôt des photos du bébé Raddix!