Cameron Diaz révèle la 1 raison réconfortante pour laquelle sa relation avec Benji Madden fonctionne

Cameron Diaz est devenu célèbre dans les années 90 et a eu plusieurs relations de haut niveau en tant qu’actrice hollywoodienne. Cependant, ces jours-ci, les fans savent probablement qu’elle s’est installée avec le rockeur Benji Madden et semble vivre une belle vie de couple.

Les mariages de célébrités ont tendance à être de courte durée, mais Diaz et Madden ne semblent pas perdre leurs étincelles de si tôt. En tant que tel, les spectateurs sont sans aucun doute curieux de savoir pourquoi la relation de Diaz et Madden fonctionne si bien. Lisez la suite pour découvrir ce que Diaz a dit à propos de sa romance avec Madden.

Cameron Diaz et Benji Madden se sont mariés en 2015

Benji Madden et Cameron Diaz | Images de Noel Vasquez / GC

Cameron Diaz et Benji Madden se sont rencontrés pour la première fois en 2004 lors d’un match de basket de charité. Diaz sortait avec Justin Timberlake à l’époque, alors elle et Madden ne se parlaient pas beaucoup. Ils n’ont pas non plus noué d’amitié avec cette réunion.

Cependant, ils se sont rencontrés à nouveau en 2014 lorsque Diaz a organisé un barbecue et a invité ses amis Nicole Richie et Joel Madden. Joel a demandé à Diaz s’il pouvait amener son frère jumeau, Benji, et Diaz a dit oui.

Diaz et Madden ont fini par se lier au barbecue et ont rapidement commencé à sortir ensemble. Tous deux sont des personnes privées, ils ont donc essayé de garder leur relation secrète des fans et des médias.

En décembre 2014, le couple a annoncé qu’il s’était fiancé. Puis, ils se sont mariés en janvier 2015 dans la maison de Diaz à Beverly Hills. C’était une cérémonie intime avec seulement une centaine d’invités.

Ils ont récemment accueilli une fille ensemble

Plus tôt ce mois-ci, Cameron Diaz et Benji Madden ont décidé d’annoncer au monde les bonnes nouvelles de leur famille – ils venaient d’accueillir une fille nommée Raddix.

Mais ne vous attendez pas à ce que Diaz et Madden posent bientôt dans un magazine avec leur nouvel enfant. Les deux stars ont posté sur leur compte Instagram qu’elles continueront de garder leur vie personnelle à la baisse, de sorte qu’elles ne partageront pas grand-chose avec les adeptes de bébé Raddix.

“Bien que nous soyons ravis de partager cette nouvelle, nous ressentons également un fort instinct pour protéger la vie privée de notre tout-petit”, indique le message. “Nous ne publierons donc pas de photos ni ne partagerons plus de détails, à part le fait qu’elle est vraiment mignonne !!”

Cameron Diaz a expliqué pourquoi sa relation avec Benji Madden fonctionne

La relation de Diaz et Madden semble aller bien. Au fil des ans, Diaz et Madden ont partagé des informations ici et là sur leur mariage, y compris pourquoi ils pensent que les choses se sont bien déroulées pour eux.

“Nous sommes si différents les uns des autres, mais nous partageons les mêmes valeurs – nous sommes totalement deux pois dans une cosse. Nous sommes tous les deux assez étranges l’un pour l’autre », a déclaré Diaz en 2017.

Elle a également révélé qu’elle apprécie le fait que son mariage soit égal, en disant: «Nous, les femmes, sommes tellement objectivées. D’une manière ou d’une autre, mon mari vient de me montrer en quelque sorte ce que c’est que de ne pas faire partie d’une relation et d’être un égal. Je n’avais jamais vécu ça auparavant. Je n’avais jamais été aimé de cette façon. Je le regarde tous les jours et il m’inspire – il travaille si dur. Je me sens si chanceux.”

En 2016, Diaz a comparé sa relation avec Madden aux précédentes qu’elle avait, et elle a partagé que celle-ci est «spéciale».

“Tout le reste se lave et se glisse”, a déclaré Diaz. “Vous réalisez,” Oh, c’est vrai, c’est ça la vraie chose. Voilà ce qu’est le véritable amour. Voilà ce qu’est un véritable engagement et dévouement. C’est la personne avec qui vous construisez votre vie »… Et je sais que c’est spécial.»