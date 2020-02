Camila Cabello avoue qu’elle a une maladie grave | Instagram

La chanteuse et compositrice Camila Cabello s’est révélée comme jamais auparavant avec tous ses followers avouant ses histoires Instagram qu’elle trouve souffrance beaucoup pour un sérieux maladie souffrance

C’est à travers ses histoires Instagram que la chanteuse a décidé ouvre ton coeur à tous ses fans et révèle qu’il souffre d’une maladie mentale très grave qui lui cause trop de douleur.

Après avoir révélé ce Camila s’éloigna un instant et médita la création d’un phrase très motivant pour tous.

Camila a décidé d’être plus ouvert à ses disciples, montrant plus de sa vie et son sentiments en plus d’être honnête avec elle-même et avec le public.

Tout ce sentiment lui a fait sentir un douleur émotionnelle et physique C’était beaucoup plus important ces derniers mois.

Je souffrais tellement d’anxiété que je n’avais pas d’autre choix que de changer, de chercher différents outils qui pourraient m’aider, je vis beaucoup de croissance, la croissance et le changement sont complètement possibles! “, A déclaré Camila.

Comme vous vous en souviendrez, Camila chassé pendant plusieurs semaines de tout son réseaux sociaux et a expliqué qu’il avait besoin de s’éloigner parce qu’il traversait des moments très difficiles et devait s’arrêter.

Un post partagé par camila (@camila_cabello) le 17 février 2020 à 9:15 PST

Voilà comment il a partagé cela pendant cette période de réflexion et la méditation a créé une phrase qui peut se calmer lorsqu’elle entre dans une attaque de l’anxiété et répétez-le au moins une fois par jour pendant dix minutes.

Puissiez-vous être heureux, pouvez-vous être fort, pouvez-vous sentir que vous appartenez, que vous êtes libre de souffrance, que vous pouvez connaître la paix », répète Camila.

Un post partagé par camila (@camila_cabello) le 19 février 2020 à 11:16 PST

L’interprète de La Havane Je conseille à ses partisans de se dire ces mêmes mots qu’elle, car elle est une grande aider et soulagement.

Tout le monde, même les gens qui vous font le plus chier, sont désespérés et ont besoin d’amour et de gentillesse, je respire et j’imagine quelqu’un que j’aime, moi, quelqu’un avec qui je ne suis pas si proche ou comme moi, alors tout les humains et les animaux. “

