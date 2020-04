Camila Cabello pratique le yoga à domicile Connaissez les bienfaits d’un art sain!

L’artiste Camila Cabello a partagé une vidéo montrant une partie de sa routine quotidienne, dans ce cas, la pratique du yoga. Connaissez-vous les avantages de cette activité?

28 avril 2020 11:18

Le le yoga C’est une très vieille pratique physique et mentale, il garantit un corps ferme, un esprit stable et un esprit bienveillant.

Il se compose de postures (asanas), de relaxation (savasana), de méditation (dhyana), de respiration (pranayama), de kriyas (nettoyages), de mudras (tampons énergétiques), de kirtan (chants), de mantras ou de rituels.

Dans les dernières heures, le chanteur Camila Cabello Il a montré à quel point le yoga est important dans sa routine quotidienne, surtout quand il s’agit de se détendre pour vocaliser et continuer à travailler sa carrière musicale.

Parmi certains de ses avantages, réduit le stress en abaissant les niveaux de cortisol, une hormone qui est libérée en réponse au stress; améliore le sommeil en augmentant la sérotonine (5-HT), un neurotransmetteur qui envoie des messages dans le cerveau et à travers le système nerveux, et participe à de nombreux processus tels que la régulation de l’humeur ou de l’appétit; améliore l’humeur, également par la sérotonine, en produisant des améliorations significatives chez les patients souffrant de dépression et d’anxiété similaires à l’exercice physique; allonge la vie et prévient les maladies dégénératives car ils augmentent la taille des télomères, structures situées aux extrémités des chromosomes et directement liées au vieillissement, au développement de certaines pathologies et même à la mort prématurée, et enfin améliore la concentration.

Pratiquez-vous le yoga? Une fois que vous commencez, vous vous sentez tellement mieux dans votre peau et dans l’environnement!

