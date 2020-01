Camila Cabello prouve que sa musique est aussi bonne que les “chatarritas”

Camila Cabello contesté rien de plus et rien de moins que de James corden et lui a montré que sa musique peut être aussi bonne qu’il y a 20 ans. C’est comme ça que miss se fait!

21 janvier 2020

Nous savons tous que Camila Cabello Il a une voix spectaculaire et un talent chorégraphique qui peut paralyser le monde.

Cette jeune femme, à peine 22 ans, est une révolution dans le monde de la pop mondiale.

Eh bien, la vérité est, Camila Il n’a joué ni plus ni moins que dans “The Late Late Show with James Corden”, et a agi avec lui pour lui montrer que la musique moderne peut être aussi bonne qu’en 1999.

Tous deux sont montés sur scène et ont chanté leurs chansons. Il a interprété “Living The Crazy Life” de Ricky Martin, elle, d’autres sujets, dans un véritable duel de titans.

Au final, le talent de Camila C’était indiscutable, et tous deux ont chanté la célèbre chanson “Miss”.

Chemin à parcourir Mlle Camila Cabello!

