Camila Cabello regrette son "passé sombre" et s'excuse pour ses actions

Camila Cabello il regrette d'avoir tourné en dérision le passé de Rihanna et d'autres artistes importants

21 décembre 2019

Camila Cabello traverse une période difficile de sa carrière, le fanatique de la jeune chanteuse de 22 ans lui fait signe de faire des commentaires déplacés à ses collègues.

Autant que vous voulez le cacher ou le surmonter, Camila Cabello elle est obligée de faire à nouveau face à son passé controversé et honteux, de nombreux adeptes ont fait des mèmes lui rappelant à quel point elle était difficile avec certains artistes importants.

Tout a commencé après que certaines entrées de Tumblr (que la jeune femme ne voulait pas révéler) se soient révélées, pour nuire à la bonne réputation de Camila.

Remarquant la réaction de ses fans, Cheveux Il n'a pas hésité à s'excuser publiquement auprès de tous ceux qu'il a blessés par ses propos vulgaires et offensants. Camila Il s'est repenti publiquement de son passé pour avoir blessé ou tenté de blesser des innocents.

Le "passé sombre" de Camila C'était quand elle avait entre 15 et 16 ans, maintenant la femme plus mature et plus âgée se rend compte des dommages qu'elle a causés avec ses commentaires xénophobes qu'elle a utilisés pendant presque toute son adolescence.

Quand Camila Cabello il se moquait des autres, utilisait des mèmes et des blagues qu'il partageait dans son profil personnel. Dans les grosses blagues, il se moquait de la communauté afro-américaine, asiatique et mexicaine.

Une autre des publications que la jeune femme a partagées a suscité un grand dégoût, et c'est que Camila Non seulement il faisait de la discrimination, mais il se moquait également de la violence contre les femmes. Ce dernier message était directement destiné à Rihanna, alors qu'il avait de sérieux problèmes avec son ancien partenaire.

Souvenons-nous du message d'excuses adressé à la jeune femme: "Autant que je le souhaite, je ne peux pas voyager dans le temps et changer ce que j'ai fait dans le passé autant que je le souhaite. Mais une fois que vous apprenez et évoluez en tant que personne, vous pouvez faire des choses mieux et c'est la seule chose à laquelle j'aspire "