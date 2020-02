Camila Cabello tombe amoureuse de ses followers avec un changement radical de look | Instagram

L’interprète de “La Havane” Camila Cabello surprend et tombe à nouveau amoureux de sa beauté auprès de ses disciples, car cette fois il montre un changement radical de regarde, qu’il utilisera pour sa nouvelle vidéo “Mon oh mon“

Camila Cabello C’est une célèbre chanteuse d’origine cubano-américaine qui, avec seulement 22 ans, compte plus de 40 millions de followers dans Instagram, où il a partagé quelques avancées de sa grande et attendue vidéo.

Il a partagé une série d’images de ce à quoi il ressemblera dans la vidéo de Mon oh mon, qui montre un style très élégant qui est tombé amoureux de ses disciples dans son récit.

Parmi la série de photos qu’il a partagé montre son côté le plus attrayant et dans d’autres avec un style élégant portant une belle robe bleue.

Mais ce n’est pas ce qui a surpris ses fans, mais il a laissé ses longs cheveux noirs pour lui donner un style plus court avec une frange et une blonde, quelque chose qui s’est vraiment avéré inattendu Pour vos fans.

Le résultat final que nous pouvons voir la semaine prochaine, mais la chose promet beaucoup. Camila prend son sujet très au sérieux ces derniers temps clips et il ne cesse de nous étonner par ses grandes idées.

Actuellement, le chanteur est en Londres, travaillant sur le film Cendrillon, un film qui fera non seulement ses débuts en tant qu’actrice, mais sera également le protagoniste.

Le film sera réalisé par Kay Cannon, et n’a pas de date de sortie, mais ce sera le premier film de l’artiste comme déjà mentionné.

Parmi les quelques détails qui ont été révélés à ce sujet film On dit qu’il aura une touche musicale, et les noms qui pourraient faire partie de la production sont: Idina Menzel comme la belle-mère, Billy porter comme la fée marraine et Nicholas Galitzine Comme le prince

