Camila María Concepción, scénariste de «Gentefied» et «Daybreak», décède à 28 ans

Camila Maria Concepción, actrice, activiste transgenre et scénariste de la série Netflix en tant que «Gentefied» et ‘Daybreak’, est décédée la semaine dernière à vingt-huit ans. Selon son représentant, le jeune écrivain se serait suicidé.

“Nous nous sentons désolés par la perte de Camila Concepción“L’équipe” Gentefied “a déclaré dans un communiqué.” Elle a été embauchée comme assistante de nos scénaristes dans “Gentefied”, mais a rapidement fait son chemin dans nos cœurs en tant que sœur, scénariste et amie. Il a co-écrit l’épisode 109, “Protest Tacos”, et nous avons été surpris par son incroyable talent et sa voix unique.. C’était définitivement une force à considérer et nous sommes profondément tristes de la perte d’une de nos étoiles les plus brillantes. “

Conception Il a travaillé en tant que scénariste dans la série Netflix zombie et a été assistant de script pour ‘Gentefied’, la fiction bilingue produite par America Ferrera Récemment sorti sur la plateforme qui suit trois cousins ​​américano-mexicains qui dirigent une taqueria à Los Angeles dans leur lutte pour réaliser le rêve américain.

Né en Californie du Sud, Concepcion est entré dans l’entreprise par Jill Soloway et a travaillé en étroite collaboration avec le créateur de «Transparent» pour promouvoir l’initiative 50/50 pour 2020 qui vise la parité hommes-femmes dans l’industrie. Avant de commencer sa carrière dans le monde du divertissement, il a étudié la littérature anglaise à l’Université de Yale.

Scénariste brillant et militant infatigable

Dans une déclaration, Netflix l’a décrit comme “un scénariste talentueux passionné de narration, élevant des voix sous-représentées et luttant pour une représentation devant et derrière la caméra. “

“Nous sommes profondément attristés d’apprendre la mort tragique de Camila Concepción”, a indiqué le communiqué. “Il a apporté sa critique audacieuse à notre industrie, comme récemment avec son incroyable écriture sur ‘Gentefied’, et son héritage vivra à travers son travail. Nos pensées accompagnent sa famille et ses amis en ce moment de perte. “

Beaucoup de camarades de classe de Concepción, y compris les co-créateurs de «Gentefied», Marvin Lemus et Linda Yvette Chavez, ont utilisé les réseaux sociaux pour partager leurs souvenirs et rendre hommage.

J’ai essayé d’éviter d’écrire ce message toute la journée. Tard hier soir, la famille Gentefied a appris que nous avons perdu l’une des âmes les plus brillantes, non seulement dans cette émission, mais que j’ai jamais rencontrée de ma vie. J’ai fait de mon mieux pour engourdir la douleur en me concentrant sur le spectacle et tout l’amour venant, en attendant de recevoir un appel téléphonique pour me faire savoir que c’était une blague malade. Camila, je suis tellement en colère contre toi en ce moment. Je suis tellement fâché parce que j’attendais sans cesse d’entendre parler de ce café. J’étais excité de voir quelle tenue folle tu allais porter à la première. Je suis folle de ne pas vous entendre divaguer sur ce que vous avez pensé de votre premier épisode de télévision. Ce dont je suis sûr, ce serait surtout de dire à quel point vous êtes génial. Et vous auriez absolument raison. Lorsque Linda et moi vous avons rencontrés, nous savions que vous étiez le talent le plus spécial et le plus brut que nous ayons jamais rencontré. Nous savions que tu allais être énorme. Tu allais être plus grand que le simple assistant de notre écrivain. Je suis tellement en colère contre vous parce que je suis l’un de vos millions de fans adorateurs et j’allais en faire ma mission personnelle pour m’assurer que le monde des forks connaissait votre nom. J’étais tellement excité de penser à être à nouveau dans la pièce avec vous et d’être ennuyé par le nombre de photos que vous me demanderiez de prendre parce que vous saviez que ma cendre vaniteuse voulait également obtenir la meilleure photo qui vous rendait incroyable. Mija, je savais juste une idée de la douleur que tu ressentais et du mal que tu avais subi. Vous m’inspirez chaque jour avec votre persévérance et votre capacité à raccourcir très fort le mot forking pour l’adapter à votre emploi du temps. Mija, j’espère que tu es en paix maintenant. Je vais surmonter ma colère. Je ne suis pas encore prêt. Peut-être que c’est juste ma façon de garder juste un peu de la flamme qui vous a rendu incroyablement brillant. Les 24 dernières heures étaient censées être pour nous tous. Mais je vous jure que chaque minute comptera désormais en votre honneur. Toujours. Reste en puissance Repose en paix Je t’aime. Votre grand frère, Marvinganoosh.

Camila, tu portes ma chemise sur cette photo parce que tu as perdu la tienne. Ce qui est classique vous. Je viens de quitter votre service commémoratif. Vous ne vous sentez pas parti. Comme @mexemilia l’a souligné avec amour lorsque tout le monde partageait des histoires, vous étiez notre assistant écrivains @gentefied, mais pas très bon. Vous avez tellement aimé les personnages, les histoires et les blagues, et vous avez oublié de prendre des notes. Parfois, vous avez pris des pauses de fumée jusqu’aux genoux dans la rupture de l’histoire! ???? Emilia l’a dit mieux parce qu’elle fait toutes les voix drôles, mais quoi que vous soyez là. Il est devenu évident que vous étiez une voix brillante. Et une étoile montante. Vous vous êtes référé à une marque de style de vie internationale (même pas comme une blague), et avez parlé de la date à laquelle vous alliez devenir célèbre. Et comment pourriez-vous ne pas l’être? Il était impossible de ne pas remarquer et ressentir. Hier, lorsque votre agent a confirmé votre départ de cette chronologie et de ce domaine, j’ai eu un moment pour savoir que vous auriez apprécié cela. Parce qu’il n’y a rien de plus hollywoodien et rock’n’roll que lorsque «votre peuple» livre les messages que vous ne voulez pas pour vous. Camila, je ne crois pas que nous mourrons jamais. Nous transformons. Vous avez peut-être quitté le vaisseau de ce butin de fille blanche, mais vous n’êtes pas parti. Pas vraiment. Merci de votre vulnérabilité intense et de vous partager avec nous.

