– Camila Sodi a montré son grand corps sur des photos très sexy

Camila Sodi Il a de nouveau montré son côté le plus sensuel sur les réseaux sociaux en portant sa silhouette légèrement vêtue.

L’actrice a posé sur le toit d’un hôtel à Mexico, ne portant que des talons hauts et un justaucorps en dentelle noire.

La chanteuse s’est également chargée d’informer les 1,9 million de followers qu’elle a sur Instagram où elle a été capturée par le photographe. Napoléon Habeica, bien qu’elle n’ait pas précisé le nom de l’hôtel ni la date à laquelle les photos ont été prises, car en cas de COVID-19, il est recommandé de ne pas sortir pour des activités non essentielles et elle, comme de nombreuses célébrités, est restée à la maison après mise en quarantaine.

“Les toits des hôtels et les collants”, écrit la nièce de Thalia. Dans les cartes postales, Sodi a posé debout devant la caméra avec ses cheveux flottants et avec un geste séduisant, bien que ce qui ait le plus attiré l’attention soit ses jambes galbées.

Comme prévu, l’album de deux photos a rapidement obtenu beaucoup de likes. Jusqu’à présent, elle a accumulé plus de 148 000 likes et plus de 700 commentaires qui, bien sûr, ont célébré la beauté de l’actrice, qui était l’une des personnes touchées par le coronavirus.

Fin mars, Sodi s’est tournée vers son compte Instagram pour annoncer que sa fille Fiona elle avait testé positif pour COVID-19 et qu’elle, qui présentait des symptômes, a également suivi les protocoles pour faire face à ce virus.

En avril et après s’être complètement isolée pendant plus de 20 jours, l’actrice a révélé qu’elle et sa fille avaient surmonté la maladie et qu’elles resteraient confinées jusqu’à ce que le médecin le lui indique.

Un peu plus de trois semaines après la dernière annonce, les enfants mexicains de 33 ans ont pu retrouver leur père, Diego Luna, qu’ils n’ont pas vus depuis l’annonce des premières infections à coronavirus au Mexique.

Rappelons que lorsque l’artiste a donné des nouvelles de sa contagion, elle l’a fait à travers ses histoires Instagram, où elle a expliqué qu’elle commençait à avoir tous les symptômes, mais que celui qui “se sentait très mal” était son bébé. Parce qu’elle avait une forte fièvre, elle a décidé de la tester pour COVID-19, et elle a été testée positive. De cette façon, elle savait que comme Fiona, elle avait le virus dans son corps.

“Les symptômes sont différents chez tout le monde, je n’ai pas dépassé 37,5 degrés de température, les maux d’estomac, les gens ne le savent pas, mon estomac était bouleversé, ma bouche était sèche”, a-t-il expliqué, avec l’intention que tout le monde en sache l’importance. prendre soin de vous et faire attention aux signaux que votre corps peut vous donner.

Maintenant, pendant cette quarantaine, Camila, en plus de rendre compte de sa santé, à travers son profil social a également révélé son côté le plus sexy avec d’autres postes.

À une occasion, la célèbre a posé en haut de certains escaliers, devant une bibliothèque, sans vêtements sur la partie inférieure de son corps. Il est à noter qu’elle a elle-même censuré l’image en plaçant le signe “Parental Advisory Explicit Content”, une étiquette placé dans des albums studio pour avertir du contenu explicite.

Camila a expliqué qu’avec cette carte postale, elle essayait «d’encourager la lecture à tout prix» et bien qu’on ne sache pas si elle a réussi à inspirer quelqu’un à lire un livre dans cette enceinte, elle a attiré l’attention de centaines d’adeptes qui ont laissé des messages sur ce bon, il avait l’air.

Plus tard et à l’occasion du dimanche de Pâques, Camila s’est transformée en un lapin sensuel. Dans le style des lapins du célèbre magazine Playboy. “Les Pâques déjà classiques”, écrit-il avec la publication qui a cumulé plus de 132 000 likes.

