Camila Sodi revient en musique avec un nouveau single de 24 heures | Instagram

L’actrice mexicaine Camila Sodi l’a créée nouveau single en collaboration avec le groupe de musique électronique Les wookies, un groupe mexicain formé par André Fernández et Hugo Diaz Barreiro.

Camila a montré qu’elle avait non seulement du talent pour le jeu, mais aussi pour la musique, car sa participation était exceptionnelle, à tel point que son talent dans sa série Rubí a interprété le thème principal.

Sodi est une chanteuse, mannequin et actrice mexicaine, nièce de la célèbre chanteuse Thalia et est reconnue pour son protagoniste dans le refaire du feuilleton “Rubis“

Le groupe Wookies est un groupe de genre mexicain électronique, techno et disque Né à Mexico qui a partagé la scène avec The Chemical Brothers, Die Antwoord, DJ Mehdi et Steve Aoki.

La chanson raconte comment est la Romance sur Internet et l’utiliser pour projeter des sentiments, parler de rêver la vie à travers une imagination collective et découvrir comment vivre en 24 heures.

Le groupe n’a pas hésité à Partager leur nouveau single dans leurs réseaux sociaux, où leurs followers ont montré tout leur soutien.

C’est ici et c’est ici! Notre dernière version “24 Hours” feat. Camila Sodi! “, Ont-ils écrit dans la publication.

Tandis que Sodi a partagé à travers leur Histoires Instagram la chanson et la vidéo afin qu’ils voient leur participation avec le groupe.

Les fans des Wookies après la sortie du single ont commencé à dire qu’il était temps pour eux de sortir disque.

Les Wookies auront une présentation en direct pour la première fois le 14 mars au Festival Vive Latino 2020, ainsi que la planification d’une visite du pays.

Camila est actuellement travail dans la deuxième saison de Luis Miguel The Series où il donnera vie à Issabela Camil, ancien partenaire du chanteur.

