Camila Sodi surprend avec une silhouette de rêve dont la taille est comme celle de Thalía

Camila Sodi surprend avec une silhouette onirique, sa taille est comme celle de Thalía | Instagram

Camila Sodi a récemment partagé une photo où elle apparaît portant un corps spectaculaire et une taille qui rappelle beaucoup celle de sa tante chanteuse Thalia.

L’instantané que Sodi présume n’est pas récent, elle mentionne elle-même qu’elle était plus jeune, il ne fait aucun doute que sa beauté Cela n’a pas changé du tout parce qu’il semble avoir le même âge.

Il semble que la photographie Il a été tiré d’une impression, d’un magazine plutôt comme elle l’a mentionné dans la description de la vidéo.

Immédiatement ses disciples ont commencé à lui donner coeurs rouges et dites-lui à quel point elle est belle dans le post qu’elle a partagé.

Bien qu’ils n’aient qu’un million six cent mille followers, tous conviennent que leur beauté n’a pas d’égal car dans leurs publications vous pouvez apprécier l’amour qu’ils ont ses disciples, sa famille et même ses amis Commenter vos messages.

Sur la photo, il regarde un maillot de bain bleu ciel, Bien que seule la partie supérieure soit visible, il suffit d’être frappé par sa beauté.

Ce qui attire l’attention de l’instantané est sa taille minuscule, si vous connaissez Camila Sodi, vous saurez qu’elle est la nièce de la chanteuse, actrice et femme d’affaires mexicaine Thalía et comment vous vous souviendrez de l’interprète de “Entre la mer et une étoile” est le propriétaire d’un Taille minuscule et sculpturale.

Camila travaille actuellement sur le projet d’une nouvelle telenovela, un remake de “Rubí”, a publié plusieurs publications montrant son personnage Rubí.

“La télévision d’airain la plus célèbre revient … Ruby” peut être lu sur une affiche où une superbe Camila Sodi apparaît.

L’actrice partagera des protágonicos avec Jose Ron et Rodrigo Guiraou qui fonctionneront comme les malheureux amours et en même temps les principales victimes de leurs maux.

