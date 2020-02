Camilo a défendu la relation la plus importante de sa vie, ni Evaluna n’entre!

Le chanteur colombien a déclaré que même sa future épouse ne pouvait pas interférer dans ce lien.

1 février 2020

Le chanteur colombien Buck gagne de plus en plus de reconnaissance non seulement pour sa carrière musicale mais aussi pour le lien d’amour qu’il a avec Évaluer Montaner, avec qui cela fait plusieurs années de relation.

Au milieu des rumeurs d’un mariage secret, le chanteur s’est démarqué du fait de toujours rendre ses convictions religieuses très claires, ce qui en a même fait une cible de “haineux” et de critiques sur les réseaux sociaux.

Récemment sur son compte Twitter, l’interprète de “Tutu” a répondu à ceux qui se moquaient de sa foi et a été très direct en disant “Croyez et laissez croire”.

Ce n’est pas la première fois que le joueur de 25 ans met en évidence son lien avec la foi, une caractéristique qui est en fait applaudie parmi ses partisans.

Dieu se manifeste dans la vie de chaque personne d’une manière unique. Croyez et laissez croire.

«J’adore la façon dont vous vous reliez à Dieu», «Ils doivent d’abord jeter toute votre tribu», «Super d’accord avec vous», «Quels beaux mots», ont été certains des commentaires qu’il a reçus.

