Camilo a photographié Evaluna Montaner allongée, en bikini et ouverte, cette fois c’est arrivé!

Évaluer Montaner Il a les mesures parfaites et Buck Il était totalement fou et plus amoureux que jamais!

11 janvier 2020

Dans son compte Instagram, Camilo, le couple actuel de la belle fille de Ricardo Montaner, photographié Évaluer pendant le bronzage. Apparemment, quand il a pris la photo, cette belle créature n’a pas réalisé à quel point c’était découvert.

Camilo et Evaluna Montaner

Buck et Évaluer Ils sont sur le point de se marier et tous leurs followers sont conscients de cette belle relation qui est tombée amoureuse de tous leurs fans. Nous attendons tous avec impatience le jour du mariage!

Tout semble indiquer que des heures avant Buck envahi l’intimité de sa future femme, il avait pris les mesures pour sa robe de mariée de rêve L’homme était totalement impressionné!

Dans la description de la photographie scandaleuse Buck placé:

Aujourd’hui, j’ai mesuré Evaluna pour une robe …

80-60-90

Et savez-vous pourquoi elle est si sexy? Parce qu’il s’en fiche.

Epouse-moi belle

Vive l’amour de ces garçons et j’espère que cela durera!

.