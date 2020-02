Camilo et Evaluna Montaner se sont mariés! Regardez dans les coulisses avec tous les nerfs

Enfin, les chanteurs Evaluna Montaner et Camilo ont dit oui à leur famille, leurs collègues et amis. Ainsi, les deux ont scellé leur amour avec une bague à l’annulaire et ont tout au plus lancé du riz. Regardez les meilleures photos.

9 février 2020

Ce samedi, Buck et Évaluer Montaner Ils ont dit oui et ont été déclarés mari et femme.

Avec la famille, les amis et les collègues présents, les deux chanteurs, déjà fiancés depuis juillet 2018, se sont mariés et la fête était belle.

Le couple est l’un des plus aimés de l’émission. Camilo, Evaluna et leur père, Ricardo Montaner, ont mis en ligne des photos célébrant cette union.

Et comme tous les mariages, en plus de la joie, les nerfs ont inondé la mariée et le marié (maintenant, les maris) et ainsi, ils les ont photographiés au moment de dire «j’accepte».

La scène est très drôle: Evaluna, vêtue de blanc, comme une princesse, et Camilo, un gentleman en costume noir, les mains jointes, les yeux fermés et la bouche serrée.

Maintenant, Evaluna Montaner a changé son nom complet en “Evaluna Montaner d’Echeverry”. C’est officiel: Evaluna et Camilo se sont mariés!

.